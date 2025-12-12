Catanzaro, Aquilani: "L'Avellino arriverà qui con entusiasmo, ma noi siamo in netta crescita"

"Abbiamo vissuto questa settimana con le tipiche sensazioni di chi ha ottenuto un risultato importante sul campo di una squadra con valori di categoria superiore, grazie a una prestazione straordinaria sotto tutti i punti di vista. Siamo in un buon momento e stiamo crescendo tanto": così, alla vigilia del match contro l'Avellino, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani che, come ricorda il portale calciocatanzaro.it, non può che essere fiducioso dopo la vittoria dei suoi sul campo del Modena.

"Siamo andati al 'Braglia' per giocare con coraggio, abbiamo reagito sotto di una rete, e siamo stati bravi a mettere la gara nei binari a noi favorevoli - ha poi aggiunto -. Ma ora guardiamo all'Avellino, una buona squadra che sta facendo un ottimo campionato e che a oggi ha pochi punti in meno di noi. Arriverà qui con esuberanza e l’entusiasmo della neopromossa. Sarà una partita dura da affrontare con il piglio giusto e dovremo essere umili e farci trovare pronti a ogni momento sul terreno di gioco”.

Nota poi finale su Alphadjo Cissè: "Ha un potenziale importante e parlo molto con lui. Deve completare ancora il suo percorso di maturazione. Il calcio sta andando in una direzione chiara. Serve essere bravi sia con la palla che senza. Si deve completare, è un ragazzo che ascolta e sta migliorando. Ha 18 anni, è un giocatore importante per noi ma non gli vanno date pressioni esagerate”.