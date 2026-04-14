BordoCam, Fabregas non gradisce le proteste di Chivu e Kolarov: "Siete l'Inter, basta"

È stato un Como-Inter infuocato quello che è andato in scena al Sinigaglia domenica sera e che ha virtualmente deciso il campionato di Serie A. Un episodio significativo è un fallo a centrocampo nel finale ai danni di Carlos Augusto, che non viene fischiato da Massa e scatena l'ira di Cristian Chivu e Aleksandar Kolarov: "È fallo! Stasera mi sembra di sognare", urlano i due.

La replica di Fabregas arriva subito: "Siete l'Inter, siete l'Inter, livello alto. Basta. Siete l'Inter". Lo spagnolo evidentemente non ha per niente gradito le proteste da parte della panchina nerazzurra e non ha fatto niente per nasconderlo. Le due panchine sono molto vicine a Como e ciò ha provocato anche qualche discussione di troppo, terminata in ogni caso al fischio finale del direttore di gara, con Chivu e l'allenatore del Como che si sono abbracciati e salutati.

L'ultima istantanea della partita è il discorso di Cesc Fabregas ai suoi ragazzi in cerchio: "Siete sempre il Como, ok? Questo cuore vuol dire tanto per questa gente. Grazie. Grazie per quello che avete fatto. Lo stiamo facendo, voi lo state facendo. È incredibile, ragazzi. Continuate così, continuate a spingere, grande orgoglio, grande cuore. Ma la prossima non la perderemo, vinceremo, ok?