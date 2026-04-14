Pedro Mendes decisivo. Catanzaro-Modena finisce 2-2 grazie al gol del portoghese
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È appena terminata Catanzaro-Modena, recupero della 31ª giornata del campionato di Serie B. Al 'Ceravolo' il risultato finale è 2-2 grazie alle reti di Pittarello al 5' e Rispoli al 40' per i padroni di casa e di Adorni e Pedro Mendes al quinto minuto di recupero.
Questa la classifica di Serie B aggiornata dopo il recupero:
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Sudtirol 40
Mantova 40
Sampdoria 40
Avellino 40
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Pescara 32
Spezia 30
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