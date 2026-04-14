Pedro Mendes decisivo. Catanzaro-Modena finisce 2-2 grazie al gol del portoghese

È appena terminata Catanzaro-Modena, recupero della 31ª giornata del campionato di Serie B. Al 'Ceravolo' il risultato finale è 2-2 grazie alle reti di Pittarello al 5' e Rispoli al 40' per i padroni di casa e di Adorni e Pedro Mendes al quinto minuto di recupero.

Questa la classifica di Serie B aggiornata dopo il recupero:

Venezia 72

Monza 69

Frosinone 69

Palermo 65

Catanzaro 55

Modena 52

Juve Stabia 48

Cesena 44

Carrarese 42

Sudtirol 40

Mantova 40

Sampdoria 40

Avellino 40

Padova 37

Empoli 36

Virtus Entella 35

Bari 34

Reggiana 33

Pescara 32

Spezia 30