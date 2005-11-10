Catanzaro, la tifoseria ci crede: in più di 900 saranno al Bentegodi di Verona domani

Domani sera prenderà il via la settima giornata di Serie B con l'anticipo fra Hellas Verona e Catanzaro, una gare che vede entrambi gli allenatori - Marco Baroni e Giorgio Gorgone - alla ricerca di risposte e punti per puntellare la propria posizione in panchina. In particolare i calabresi sono chiamati a dare una svolta dopo aver raccolto solamente tre punti - ma zero vittorie - nelle prime sei giornate.

Esodo giallorosso in Veneto

La squadra di Gorgone potrà contare anche al Bentegodi di Verona del sostegno dei suoi tifosi. Come comunicato dal club di casa infatti saranno 924 i supporter giallorossi presenti nel settore ospiti. In generale, con la vendita dei biglietti che proseguirà anche domani per gli altri settori, saranno oltre 17mila i presenti nell'impianto veronese.