Da Ascoli-Entella a Catanzaro-Avellino, i convocati per la 14ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
Per l'14ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ore 15:00 - Ascoli-Virtus Entella
I convocati di Francesco Tomei - In attesa di comunicazione
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
I convocati di Guido Pagliuca - In attesa di comunicazione
I convocati di Pietro De Giorgio - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Empoli-Hellas Verona
I convocati di Lorenzo Tonelli - In attesa di comunicazione
I convocati di Marco Baroni - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Vicenza-Cesena
I convocati di Davide Dionigi - In attesa di comunicazione
I convocati di Alessandro Diamanti - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Palermo-Benevento
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Floro Flores - Torna Lamesta in attacco. Out Talia a centrocampo
Portieri: Esposito, Sylla, Vannucchi
Difensori: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Romano, Saio, Scognamillo, Sernicola
Centrocampisti: Kouan, Maita, Mannini, Prisco, Siatounis, Simonetti
Attaccanti: Cherubini, Lamesta, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello, Verdi
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Modena-Padova
I convocati di Daniele Galloppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
I convocati di Davide Possanzini - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
I convocati di Luca D'Angelo - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Pecchia - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
I convocati di Fabio Caserta (ancora da ufficializzare) - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazione
I convocati di Alessandro Nesta - In attesa di comunicazione