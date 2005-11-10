La Cremonese passa al Ferraris con il risultato di 1-2. Il match cambia con l’espulsione di Delli Carri. L’azione dopo, infatti, gli ospiti passano con l’autogol di Krastev sul tiro di Bonazzoli. Sampdoria che pareggia con Meijer, ma Bonazzoli consegna i tre punti a Pecchia.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Krastev 6 - Incolpevole sui due gol subiti. Anzi, sul primo aveva anche compiuto una bella parata. Per il resto è sempre tempestivo nelle uscite basse all’interno dell’area sia in quelle alte con ottima scelta di tempo.

Depaoli 5,5 - Vince il ballottaggio con Mbabu e viene schierato al posto dell’esterno svizzero febbricitante. Si fa vedere spesso in fase offensiva anche se in alcune occasioni non è sempre preciso nel suggerimento al compagno. Dal 71’ Meijer 6,5 - Ottimo sul suo ingresso in campo con tanta qualità. Pareggia i conti con un tocco sotto misura che si insacca nella porta di Fulignati.

Ferrari 5 - Torna in campo dal primo minuto al posto di Ravanelli, anche lui reduce dall’influenza. Compie ottime chiusure ma ha anche momenti di amnesia. Troppo leggero il suo anticipo che consegna sui piedi di Bonazzoli la palla del 2-1 ma soprattutto si divora incredibilmente il pareggio da pochi centimetri calciando sul palo.

Delli Carri 4 - Impossibile non dire come la sua espulsione condizioni la sfida del “Ferraris”. Seppur non in prossimità dell’area di rigore, trattiene Stuckler che sarebbe comunque diretto verso la porta di Krastev.

Gartenmann 5 - Torna dal primo minuto e sempre sulla fascia sinistra. Non bada alla qualità nello spazzare la propria area anche se non sempre è pulito nella giocata servendo agli avversari palloni sanguinosi.

Makoumbou 6 - Quando ha la palla fra i piedi perde sempre un tempo di giocata rallentando un po’ l’azione. Ma quanta quantità in mezzo al campo nell’andare a recuperare il possesso agli avversari. Dal 71’ Amarandei 6 - Debutto in prima squadra per il ragazzo della Primavera doriana. Ha un po’ di emozione che poi sparisce col passare dei minuti.

Abildgaard 6,5 - Gioca nel cerchio centrale del campo per una manciata di minuti. Dopo il rosso a Delli Carri passa in difesa non sfigura nemmeno in un ruolo non suo. Calamita per i palloni di testa.

Begic 5,5 - E’ comunque sempre nel vivo dell’azione della sua squadra anche se non sempre è preciso come dovrebbe. Partita in chiaro-scuro per l’esterno della formazione blucerchiata. Impegna Fulignati con un tiro dalla distanza ma potrebbe fare di più.

Insigne 6,5 - Quando la Sampdoria è in difficoltà si aggrappa al suo uomo migliore che svaria su tutti i fronti e crea sempre la superiorità numerica con le sue giocate. Esce dopo aver dato tutto. Dal 77’ Karamoh s.v.



Mezzotero 6,5 - Questa volta non riesce a segnare ma ci va vicino davvero per una questione di millimetri. Combatte e si danna l’anima sulla fascia proseguendo il suo momento positivo. Dal 77’ Lauritsen s.v.

Tutino 6,5 - Il gol lo segna e lo avrebbe davvero meritato ma viene annullato dal VAR per una questione davvero di millimetri. C’entra una traversa e combatte come un leone contro i grossi difensori grigiorossi. Dal 57’ Verschaeren 6 - Entra e prova dare la sua qualità al gioco anche se alterna buone giocate e momenti in cui viene fermato con troppa facilità dagli avversari. All’ultimo istante calcia debolmente fra le braccia di Fulignati.

Allenatore: D’Angelo 6 - La miglior prestazione della sua squadra non porta punti a casa. Il rosso, certo, incanala il match su binari non giusti per il suo team che ha comunque la forza di pareggiare in dieci uomini. Poi una disattenzione porta la Cremonese sul 2-1 definitivo.

LE PAGELLE DELLA CREMONESE -

Fulignati 7 - Para di tutto, l’intervento sul colpo di testa di Tutino è spettacolare. Non può nulla sul tap-in di Meijer.

Barbieri 6 - Soffre un po’ Insigne, ma ci sta.

Baschirotto 6,5 - Baluardo quasi insuperabile

Luperto 6,5 - Benissimo, conquista anche il pallone dell’azione del gol che ha sbloccato il match.

Pezzella 6 - Ordinato e diligente. Dal 67’ Jack S.V.

Collocolo 6 - Ottimo lavoro nelle due fasi.

Thorsby 6 - Ci mette gran fisicità per dare una mano alla difesa. Dal 57’ Licina 6 - Positivo il suo ingresso in campo.

Nasti 6 - Davanti si fa vedere poco, ma aiuta tanto Barbieri su Insigne. Dal 67’ Pontisso S.V.

Stuckler 6,5 - Fa espellere Delli Carri e poi si rende anche pericoloso con una conclusione che esce di poco. Dal 57’ Berti 6,5 - Entra nell’azione del gol decisivo, realizza diversi strappi che permetto alla difesa di respirare.

Vandeputte 6 - Grande aiuto alla squadra per portare a casa il successo. Dall’83’ De Luca 6,5 - Entra e realizza l’assist vincente per il gol dell’1-2 di Bonazzoli.

Bonazzoli 7,5 - La decide lui: segna il gol decisivo. Segna anche il gol dello 0-1, ma la Lega dà l’autogol di Krastev.

Allenatore: Pecchia 7 - Ci voleva la grande prestazione ed è arrivata. Tre punti fondamentali. Forse, vista la superiorità numerica, si soffre troppo, ma la squadra ha comunque retto agli assalti della Sampdoria.