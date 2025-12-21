Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"

Una bella boccata d'ossigeno per il Pescara, che batte di misura la Reggiana e torna a respirare. Il presidente del club abruzzese, Daniele Sebastiani, dopo la vittoria ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sulla partita ai taccuini de Il Centro:

“Sembrava un’altra di quelle partite in cui aspetti una vittoria che non arriva, ma abbiamo meritato i tre punti per tutto quello che abbiamo creato e anche sbagliato. Credo che gli ingredienti siano stati la compattezza, la voglia di vincere la partita a tutti i costi. Dopo aver subito il pareggio siamo ripartiti immediatamente e questi dettagli sono essenziali per chi sa di dover lottare ogni domenica per potersi salvare.

Lo spirito del nostro gruppo è quello di pensare positivo anche nei momenti difficili ed è un atteggiamento che i ragazzi hanno acquisito negli anni e coinvolge anche i nuovi arrivati. Per condurre la nave in porto bisogna remare tutti nella stessa direzione e il contributo del pubblico è fondamentale. Il tifoso pescarese sta dimostrando una grande maturità.”