Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino

Si chiude con un delicato incrocio salvezza la diciassettesima giornata di Serie B allo Stadio Comunale di Chiavari, dove Virtus Entella e Sudtirol si affrontano appaiate in zona playout. I liguri arrivano all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive, compreso il derby perso contro lo Spezia, e occupano il 17° posto: un successo permetterebbe di cambiare volto alla classifica e di allontanare proprio gli avversari diretti. A Chiavari i tre punti mancano dal primo novembre e sotto l’albero servirebbe un regalo prezioso.

Situazione speculare per il Sudtirol, che ha gli stessi punti ma una migliore differenza reti. La squadra di Castori resta ostica da affrontare, come dimostrano i soli 19 gol subiti e i nove pareggi raccolti (cinque nelle ultime sei gare). Il problema, però, è la vittoria: l’ultimo successo risale a fine settembre contro la Reggiana e lontano da casa i biancorossi sono ancora a secco. Un motivo in più per rendere la sfida decisiva. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Karic, Nichetti, Franzoni; Debenedetti, Mezzoni; Guiu

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kouakibi, Kofler, Veseli; Molina, Tait, Martini, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino