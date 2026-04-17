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Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio piadine"

Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio piadine"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:26Serie B
Daniel Uccellieri

Ashley Cole, tecnico del Cesena, ha rilasciato una lunga intervista a BBC Sport: "Mi stavo scoraggiando per la mancanza di opportunità da parte di alcuni club inglesi con cui ho parlato. "Ti dicono sempre: 'Non hai esperienza'. E io rispondo: capisco, concordo, ma come faccio a farmi l’esperienza? È la battaglia che devi combattere come 'numero due' per sei o sette anni: tu devi fare un salto nel buio, ma anche il club deve farlo."

"Non credo ci siano molti allenatori inglesi neri che lavorano in Italia, quindi sì, è un enorme atto di fede da parte loro e sono molto orgoglioso di essere qui. È un posto fantastico per iniziare. Sono felice di essere tornato. Faremo qualcosa di diverso, di speciale."

Cole sapeva cosa lo aspettava in Emilia-Romagna - famosa per il Parmigiano Reggiano, l'Aceto Balsamico e il Prosciutto di Parma - anche grazie a sua moglie Sharon Canu. "Non cercavo certo una moglie italiana quando venni alla Roma nel 2014, ma sono tornato con lei", ha scherzato. "Sharon è stata fondamentale. È di Roma, ma capisce che nelle città più piccole la gente ama profondamente il club del proprio territorio".

Colpisce l'aneddoto dello staff cesenate sul fatto che Cole raccolga i materiali a fine allenamento. In un mondo di ego smisurati, l'umiltà di una leggenda da 107 presenze in nazionale che accetta il soprannome di "Mister" e mangia la piadina al chiosco dello stadio è una boccata d'aria fresca: "Non mi sento superiore a nessuno in questo club", ha detto. "Certo, devo essere il leader del gruppo, ma se c'è da raccogliere un conetto, lo faccio."

"Mi piace che i proprietari abbiano un background simile al mio: duro lavoro, gavetta, partiti dal basso senza che nessuno ci credesse. Volevano qualcuno che credesse in loro e desse loro una possibilità. Sono arrivato pensando che qualcosa dovesse cambiare. Non vincevamo fuori casa da molto tempo, non funzionava. Serviva più intensità, uno stile di calcio diverso. Dobbiamo essere più adattabili e avere più controllo del gioco attraverso il possesso."

Nella sua prima conferenza stampa, Cole ha anche citato la mancata qualificazione dell'Italia agli ultimi due Mondiali come segno della necessità di aprirsi a nuovi stili di gioco, quelli che sta implementando in vista della trasferta di Palermo.

Telefonate con Henry e il futuro
Le telefonate con Thierry Henry, azionista del Como, sono frequenti. Nonostante la proprietà americana, il Cesena non è ricco come il Como e punta sui giovani. "L'obiettivo è restare in zona playoff e arrivare in Serie A a lungo termine. Se ci andassimo ora, secondo me, non saremmo pronti. Dobbiamo spingere, ma non succederà dall'oggi al domani."

Riguardo al tema dei tecnici neri, Cole osserva: "È chiaro che ci sono molti ex giocatori neri ma pochi allenatori. Prendono il patentino? Sì. Si candidano? Sì. Se è così, allora c'è un problema. Ma io penso solo a lavorare."

Per ora, Cole vuole ripagare la fiducia del Cesena senza considerarlo un trampolino di lancio. "Non sarò un Mourinho, non ho quel carisma o quel rispetto perché non ho ancora vinto nulla. Ancelotti è calmo e vincente, ma non posso essere lui. Devo prendere un po' da tutti, essere me stesso e fidarmi del mio processo. Spero, un giorno, di vincere un trofeo."

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