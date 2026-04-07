TMW Inter, domani la ripresa verso il Como: Bisseck da valutare, il rientro resta in dubbio

L'Inter di Cristian Chivu godrà ancora di qualche ora di riposo, con la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile prevista solo per la giornata di domani con il focus che sarà puntato verso la sfida contro il Como di campionato, gara in programma domenica 12 aprile alle 20.45.

Per quel giorno resta in forte dubbio la presenza di Yann Bisseck, col difensore che è ancora alle prese col recupero dal problema muscolare riscontrato dopo la gara con la Fiorentina. "Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni", recitava il comunicato dei nerazzurri.

Le valutazioni di Chivu e dello staff proseguiranno nei prossimi giorni, con le sensazioni del giocatore che avranno un peso specifico importante nella sua eventuale convocazione per il Como. Ad oggi però è molto più probabile un suo rientro nella successiva sfida contro il Cagliari.