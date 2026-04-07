Marsiglia non è stata solo la rissa con Rabiot. Rowe: "L'avevo scelta per De Zerbi"

Lunga intervista sulle colonne de Il Corriere di Bologna per Jonathan Rowe, esterno d'attacco in forza al Bologna, che ha avuto modo nel corso della chiacchierata di soffermarsi su diversi punti e non soltanto riguardanti il proprio presente.

Per esempio a Rowe è stato chiesto di tornare indietro con la mente ai tempi in cui giocava all'Olympique Marsiglia con Roberto De Zerbi, realtà che ha lasciato la scorsa estate a seguito di un diverbio avvenuto nello spogliatoio con Rabiot, anch'esso ceduto nella stessa finestra di trasferimenti in Italia, ma al Milan.

A proposito dei trascorsi nell'OM, dice Rowe: "Non è stato facile, ogni piccola cosa veniva ingigantita. Poi De Zerbi ha cambiato modulo e questo non mi ha aiutato". Quella di De Zerbi, oggi nel frattempo divenuto nuovo allenatore del Tottenham, è stata comunque una figura importante per Rowe nel trascorso a Marsiglia. Almeno questo è quanto rivela lo stesso Rowe: "Era lui la ragione per cui avevo scelto Marsiglia, ho imparato tanto e gli auguro il meglio al Tottenham".

Del periodo di Rowe a Marsiglia, si ricorda soprattutto la rissa nello spogliatoio con Rabiot della scorsa estate, che ha portato alla cessione di entrambi: "Non porto rancore, siamo adulti e a volte si eccede, trascinati dalle emozioni. Magari è successo ad altri e non è diventato pubblico, avviene tutto per una ragione. Quell'episodio mi ha portato qua".

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