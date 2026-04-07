Il Monopoli guarda, anche, alla prossima stagione: occhi su due talenti in Serie D

In attesa di conoscere il proprio destino ai play off, conquistati matematicamente grazie ai 52 punti conquistati in 35 partite, il Monopoli guarda già alla prossima stagione e punta due giocatori che si sono messi in evidenza in Serie D in questa stagione: si tratta, come riporta Tuttoc.com di Fabio Laringe del Barletta e di Endri Zenelaj del Martina Franca.

Il primo è un esterno offensivo, che può giocare su entrambe le corsie, classe ‘98 che in questa stagione si sta ripetendo dopo quelle con Palmese e Acerrana avendo messo a segno cinque reti, e quattro assist, in 29 presenze con la maglia dei biancorossi pugliesi. Il secondo invece è un mediano classe 2003 che sta completando la sua crescita con la maglia della formazione del tarantino dove ha messo a segno cinque reti in 29 gare portando il suo rendimento complessivo a 73 gare con 7 gol e 9 assist.

I due giocatori sono stati osservati dallo staff biancoverde e potrebbero essere le prime idee di una società che non vuol lasciare nulla al caso, iniziando a costruire già da ora la rosa che verrà.