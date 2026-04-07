Benevento in Serie B, arrivano i complimenti della Lega B: "Incantesimo riuscito"

Nella giornata di ieri il Benevento ha staccato il pass per il campionato di Serie B conquistando matematicamente la promozione. Un ritorno in cadetteria dopo tre anni di Serie C, che è stato celebrato anche dalla Lega B che sui canali social ha commentato con un 'incantesimo riuscito' giocando con il soprannome - la Strega - del club giallorosso.

"Il Benevento conquista la promozione e ritrova la Serie BKT dopo tre anni di assenza. Decisivo il successo in trasferta contro la Salernitana, che ha sancito aritmeticamente il primato nel girone C della Serie C Sky Wifi con ben 12 punti di vantaggio sul secondo posto. - si legge sul sito della Lega B - Un traguardo pienamente meritato, costruito con continuità e qualità, come dimostra anche il record offensivo: quello giallorosso è infatti il miglior attacco tra tutti e tre i gironi della categoria. Alla proprietà, al presidente Oreste Vigorito, da oltre vent’anni alla guida del club e profondamente legato al territorio, ai giocatori, allo staff tecnico e a tutta la società arrivano i complimenti e il caloroso bentornati da parte del Presidente Paolo Bedin e di tutta la famiglia della Lega Serie B".