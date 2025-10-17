Palermo, Ceccaroni: "Modena forte ed esperto, serve la partita perfetta per vincere"

Intervistato dal Giornale di Sicilia il difensore del Palermo Pietro Ceccaroni ha parlato della sfida al vertice contro il Modena in programma domenica: “Sarà una gara molto importante, ma siamo solo all’inizio e dovremo affrontarla con lo spirito giusto. Sappiamo che il Barbera sarà pieno e dovremo dare tutto per i nostri tifosi come facciamo sempre. Il Modena è una squadra molto solida ed esperta, ha fatto un mercato importante e per batterli servirà la partita perfetta. - prosegue il classe '95 - L’alta classifica ci dà soddisfazione per lavorare con entusiasmo, ma dobbiamo pensare a far bene e affrontare questa partita nel modo giusto".

Ceccaroni poi si sofferma su sull’assenza del compagno di reparto Bani spiegando che chi lo sostituirà non lo farà rimpiangere, nonostante il centrale sia un giocatore straordinario sempre pronto a dare una mano a tutti dentro e fuori dal campo. Il difensore infatti sottolinea come in questa squadra vi siano 20 titolari pronti a dare battaglia quando vengono scelti per scendere in campo.

Infine un passaggio sulla figura di mister Inzaghi: “Ha sempre un entusiasmo contagioso, riesce a trasmetterlo a tutti. - conclude il calciatore rosanero - È una spinta continua, e noi vogliamo ripagarlo con le prestazioni sul campo”.