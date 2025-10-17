La fantasia ai box: Guiu e Pafundi infortunati, i due jolly che mancheranno a Entella e Samp

E' la sera del derby a Chiavari. L'Entella questa sera ospiterà la Sampdoria nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie B. Una sfida che vale punti importanti per la lotta per la bassa classifica con le due formazioni sperate da un solo punto. Una partita che però non vedrà due protagonisti sul terreno di gioco, elementi di qualità che potevano portare quell'imprevedibilità agli schieramenti di Chiappella e Donati: Bernat Guiu e Simone Pafundi.

Trascinatore dell'Entella in C

Lo spagnolo classe 2000 si è infortunato nella gara contro il Padova rimediando una frattura della clavicola sinistra per cui è stato operato al Policlinico San Martino di Genova. Elemento di traino dei biancocelesti, è stato uno dei protagonisti della promozione della passata stagione con 37 presenze fra regular season e Supercoppa con sette reti e sette assist. Nella stagione in corso invece le presenze sono state sei fra campionato e Coppa Italia con tre assist all'attivo.

Ottima partenza

Il folletto blucerchiato invece è arrivato nel corso della sessione estiva di calciomercato dall'Udinese. In blucerchiato ha collezionato otto presenze con una rete e due assist. Poi la tegola che ha colpito la squadra di Massimo Donati. Nel corso del ritiro in Under 21 il trequartista ha subito una lesione al retto femorale che lo terrà lontano dai campi per circa un mese.