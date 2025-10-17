Sampdoria, è scoccata la scintilla? Il derby contro l'Entella è la prova del nove

Continuità. E' la parola d'ordine per la Sampdoria di Massimo Donati. E' ciò che finora è mancato alla Sampdoria e che cerca nell'insidiosa trasferta di Chiavari. Una sfida "rognosa" per definirla come ha fatto ieri in conferenza stampa l'allenatore blucerchiato, un'occasione per proseguire sulla strada tracciata dagli ultimi tre risultati utili consecutivi. Specialmente dopo la vittoria casalinga contro il Pescara arrivata prima della pausa per le Nazionali.

Le difficoltà della trasferta di Chiavari

E l'occasione si presenta in questo inedito derby "provinciale" contro l'Entella di Andrea Chiappella, avversario che Depaoli e compagni non dovranno minimamente sottovalutare. I biancocelesti sono una compagine compatta e che corre molto, come ha analizzato lo stesso Donati in conferenza, ed in casa venderanno cara la pelle. Ci sarà l'incognita terreno di gioco, il sintetico, a cui la Samp è poco abituata a calcare ma a cui dovrà adattarsi, come spesso accade orma in Serie B ma anche nel massimo torneo.

E' scoccata la scintilla?

La speranza è che la vittoria contro gli abruzzesi di Vivarini possa aver rappresentato quella scintilla. Lo spera lo stesso Donati che ieri in conferenza ha commentato: "La settimana trascorsa è stata positiva perché è scoccata quella scintilla che cercavamo. Quando ci sono i risultati si lavora meglio, con voglia di volere di nuovo quelle sensazioni che una vittoria ti dà. Ma con la stessa determinazione di cercare di fare le cose per bene".