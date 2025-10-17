Gasperini: "Tutti parlano di Champions perché porta soldi. Sembra che lo scudetto non interessi"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter per parlare degli obiettivi dei giallorossi. Queste le parole del tecnico piemontese: "Tutti parlano di obiettivi di Champions per un motivo molto semplice: porta un sacco di soldi. Sembra quasi che non interessi vincere lo scudetto. È importante arrivare al quarto posto, e il motivo è solo ed esclusivamente quello. A questo partecipano tutte le squadre con lo stesso obiettivo, con quella funzione. Non so qual è l’obiettivo della squadra, poi ci sono gli obiettivi tecnici, che sono diversi da quelli economici. Vanno valutati partita per partita, gara per gara e stagione per stagione. Io mi fermo sulle valutazioni tecniche. Per adesso siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarci al meglio le nostre carte. Per noi il traguardo importante è quello di giocare domani sera una partita di livello: arrivare primi in classifica e sfidare l’Inter. Indubbiamente, insieme al Napoli, è la miglior squadra. Su questo siamo tutti d’accordo. È una squadra straordinaria per quello che ha fatto in campionato e in Champions. Penso che sia già un bel traguardo, poi lì mi fermo. A quelli più avanti vedremo".

Su chi dice che la Roma è da scudetto?

"Io rispetto tutte le opinioni. Ognuno ha le proprie e non sono certo io a volerle cambiare. Come ho già detto altre volte, cercheremo di migliorarci e di crescere. Migliorarsi cosa vuol dire? Fare. Perché migliorarsi a livello di risultati è un po’ difficile: se fai 15 punti su 18, mi sembra complicato migliorare questo. Forse quello che possiamo pensare di migliorare è attraverso le prestazioni: possiamo fare partite ancora migliori, anche se credo che finora ne abbiamo già fatte di buone, altrimenti non avremmo questi punti. Questo è un po’ il nostro compito. Ridurre tutto a “se sei da scudetto o da Champions”, sinceramente, è una discussione alla quale non partecipo".

Clicca qui per leggere la conferenza completa