Genoa, Vieira su Ekhator: "Far bene con Napoli e U21 non significa che deve giocare con il Parma"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Jeff Ekhator, che dopo il gol contro il Napoli in campionato è riuscito a segnare pure con l'Italia Under 21. Il tecnico francese ha parlato così del suo attaccante: "Ha fiducia, ha fatto gol in Nazionale dopo quello al Maradona. È tornato con tantissima energia ed è positivo per noi. Non dobbiamo però dimenticare che Jeff è giovane e deve continuare a crescere. Poi far bene con il Napoli e in Nazionale non vuole dire che deve giocare contro il Parma. È importante per me trovare l'equilibrio giusto per la squadra".

Si aspetta di rivedere un Malinovskyi come in Nazionale?

"È un giocatore importante per noi perché ti porta la qualità negli ultimi trenta metri, ti porta passaggi e tiri in porta. Noi però, quando ha la palla, dobbiamo proporci in fase offensiva e creare queste linee di passaggio per lui. Quando la struttura della squadra è giusta, tiriamo fuori la qualità di un giocatore come Ruslan".

Malinovskyi in Nazionale giocava in una posizione diversa rispetto a come gioca con voi?

"Hanno giocato col 4-3-3 e lui giocava più dietro la punta, a destra. Ed è come gioca da noi. Non possiamo però paragonare la Nazionale e il club. La cosa che è importante, per me e per la società, è avere un giocatore in forma che può fare la differenza. E i gol e gli assist fatti danno più fiducia a lui e questa la trasmette ai compagni".

