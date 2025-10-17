TMW Radio Massimo Orlando: "Fiorentina, Pioli rischia se non fa tre punti nelle prossime tre"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Como-Juve sfida delicata per i bianconeri:

"La Juve non ha un'identità, cambia troppo. A Tudor è mancato il coraggio, sembra la situazione dello scorso anno. E ho l'impressione che questa squadra non abbia tanti margini di miglioramento. A Como rischia? Sì, ma non so se Tudor sia a rischio. Anche in società non è che capisco certe mosse, come Chiellini che non è nel CdA. Questa non mi sembra la Juve".

C'è Milan-Fiorentina nel weekend:

"Il Milan arriva in grandi condizioni ma con il problema delle assenza di Rabiot e Pulisic. Il problema vero è sostituire Rabiot. La Fiorentina è impaurita, messa male, i giocatori hanno paura anche a fare la giornata. Sono piazze dove si vive tanto di calcio e quando le cose non vanno bene, comincia a essere un problema. Avrà Milan, Bologna e Inter, se non fa almeno tre punti rischia".

Napoli contro il Torino. Quali i rischi?

"Conte nel pre-partita è sempre perfetto. Non la vedo semplice però come partita. La superiorità tecnica c'è, però il Torino arriva da un brutto ko in casa e credo che Baroni riveda qualcosa dal punto di vista tattico, soprattutto in mezzo al campo dove nel Napoli mancherà Lobotka. Dovrà sudarsela, sarà complicata".

Roma-Inter partita verità?

"La Roma sta over-performando, Gasperini ha mostrato tutto il suo immenso talento portando una squadra lì sopra con tanti giocatori che non sono adatti al suo modo di fare calcio. Può mettere in difficoltà l'Inter con le sue armi, la grinta, l'attenzione, il cinismo. Davanti penso che giocherà con Dovbyk e non sono troppo d'accordo con le critiche, lavora molto per la squadra. Dybala invece se sta bene deve giocare subito".