Entella-Samp si gioca anche in panchina: Chiappella vs Donati alla prima in Serie B

Andrea Chiappella contro Massimo Donati. La sfida fra Entella e Sampdoria si disputa anche in panchina. I due allenatori sono debuttanti in categoria e hanno vissuto queste prime sette giornate con diversi alti e bassi. Quella di questa sera, calcio d'inizio alle ore 20.30 al "Sannazzari" di Chiavari, sarà la terza volta che i due allenatori si sfidano in panchina. Le prime due gare riguardano la Serie C 2023-2024 con l'attuale tecnico biancoceleste in sella alla Giana Erminio e quello doriano alla guida del Legnago. Il confronto vede una vittoria a testa, entrambe per 2-1 e in trasferta.

Alti e bassi per Chiappella

Arrivati alla guida della formazione del Tigullio Chiappella ha raccolto sei punti in classifica frutto di una vittoria, casalinga contro il Mantova per 1-0, e tre pareggi ottenuti in casa contro Juve Stabia e Bari e in trasferta contro il Cesena. Da rivedere solo l'andamento lontano da Chiavari dove, oltre al punto ottenuto al "Manuzzi", sono arrivate sconfitte a Padova, Avellino e Modena.

In crescendo per Donati

Percorso in crescendo invece per Donati. L'approccio nella nuova realtà non è stato positivo. Quattro ko nelle prime quattro uscite stagione contro Modena, Sudtirol, Cesena e Monza mentre al "Ferraris" contro il Catanzaro e a Bari sono arrivati due pareggi prima della vittoria fra le mura amiche contro il Pescara.