Classifica assistman Serie B 2026/2027: Sarr si aggiunge agli inseguitori di Johnsen

Con la 8ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027 in archivio, prende il via la classifica assistman della Serie B: il torneo cadetto offre spunti interessanti non solo per la lotta alla promozione e alla salvezza, ma anche nelle graduatorie individuali, a partire da quella dei marcatori fino ad arrivare a quella dei giocatori più decisivi in fase di assist.

Di seguito le prime posizioni della classifica assistman di Serie B (dati Lega B):

Cinque assist: Dennis Johnsen (Palermo)

Quattro assist: Alessio Castellini (Mantova), Amin Sarr (Hellas Verona), Matteo Tramoni (Pisa)

Tre assist: Andrea Favilli (Avellino), Daniel Tonoli e Gaston Brugman (Modena), Fabio Maistro (Juve Stabia), David Okereke (Benevento), Mattia Maita (Catanzaro), Jari Vandeputte (Cremonese), Joel Pohjanpalo (Palermo)

Due assist: Aljosa Vasic (Sudtirol), Brando Moruzzi, Martin Palumbo e Raffaele Russo (Avellino), Andrea Le Borgne, Rocha Livramento e Domagoj Bradaric (Hellas Verona), Bernat Guiu e Luca Vignali (Virtus Entella), Giuseppe Ambrosino e Giuseppe Caso (Modena), Dimitri Bisoli e Luca D'Andrea (Cesena), Fabio Rispoli e Salvatore Molina (Sudtirol), Gabriele Parlanti e Jonas Rouhi (Carrarese), Jari Vandeputte (Cremonese), Tommaso Augello e Hernani (Palermo), Lorenzo Caferri e Nicola Rauti (Vicenza), Matteo Cocchi (Padova), Rares Ilie (Mantova), Stefano Moreo e Simone (Pisa), Tobias Lauritsen e Yari Verschaeren (Sampdoria), Gabriele Gori e Matteo Brunori (Ascoli)