L’Empoli aspetta il Bari dell’ex. Dalle panchine un terzo dei gol

Prima della metà degli anni Cinquanta non si erano mai incrociate in un campionato professionistico. Dopo più niente nel corso di tre decenni esatti, fino agli anni Ottanta quando Empoli e Bari hanno iniziato ad incrociarsi fra cadetteria e Serie A.

Ammontano a 13 gli Empoli-Bari di campionato: 5 vittorie azzurre, 4 segni X, 4 successi biancorossi, 18 gol marcati dai toscani, 14 reti fatte dai pugliesi.

La sfida mancava nel palinsesto di un campionato dal 2017-2018. Allora, secondo turno di B, fu 3-2: l’ex Caputo al 9’ e all’11’, Tello al 42’, Donnarumma al 54’, D’Elia al 61’. Il più recente segno 2 in schedina risale al 2012-2013, 0-1 con Romizi man of the match al 64’.

Da ricordare i due incroci di A.

Nel 1997-1998, 2-3: Ingesson al 24’ su rigore, Masinga al 48’ e al 72’, Florjancic all’83’, Cappellini al 92’. Nel 1998-1999, 0-2: Masinga al 76’ e Marcolini al 91’.

Situazione in classifica.

Empoli con 17 punti (4V – 5X – 4P con 17GF e 18GS), di cui 11 al Castellani (2V – 5X – 0P con 10Gf e 7GS). Bari che rincorre a 13, ma con un impegno da recuperare, (3V – 4X – 5P con 13GF e 19GS), soltanto 2 lontano dal San Nicola (0V – 2X – 4P con 5GF e 13GS).

Gli azzurri non vanno KO in casa dal 25 maggio, 1-2 col Verona. I biancorossi non vincono fuori dal 22 febbraio, 1-0 a Mantova.

Focus sulle panchine: Empoli con 6 (su 17) gol grazie ai subentrati, Bari con 4 reti (su 13) grazie ai cambi.

PS: sulla panchina del Bari siederà un ex, quel Vincenzo Vivarini che nel 2017-2018 in 19 gare di B raccolse 30 punti (8V – 6X – 5P).

PPS: all'ultimo Empoli-Bari sulla panchina azzurra sedeva proprio Vivarini...

CONFRONTI DIRETTI A EMPOLI (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

13 incontri disputati

5 vittorie Empoli

4 pareggi

4 vittorie Bari

18 gol fatti Empoli

14 gol fatti Bari

PRIMA SFIDA A EMPOLI IN CAMPIONATO

Empoli-Bari 0-1, 19° giornata 1954/1955

ULTIMA SFIDA A EMPOLI IN CAMPIONATO

Empoli-Bari 3-2, 2° giornata 2017/2018