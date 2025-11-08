Empoli, Dionisi: "Vittoria che ci dà morale. Bene sia in undici che in dieci"

L’Empoli torna a vincere e lo fa in casa contro il Catanzaro, pur giocando in 10 uomini per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Popov. Per i toscani è decisiva la rete di Shpendi su calcio di rigore al minuto 59’. Azzurri che ritrovano quindi i tre punti che mancavano dal 5 ottobre e salgono a 14 punti in classifica, tirando un sospiro di sollievo prima della sosta per le nazionali. Al termine della sfida, il tecnico Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita. Di seguito le sue parole:

"Primo tempo fatto bene, ero molto soddisfatto. Ci è mancato qualcosa solo negli ultimi 16 metri. Oggi abbiamo giocato 3 partite. La prima fino all’espulsione. La seconda negli spogliatoi, quando i ragazzi si sono guardati negli occhi e si sono parlati. Infine il secondo tempo, quando abbiamo dimostrato tutto il nostro valore, nonostante la giovane età di questo gruppo. In 10 siamo stati molto efficaci, ma a me è piaciuta la prestazione in 11 contro 11, nonostante il gol sia arrivato dopo. A Chiavari avevamo preso gol quando non lo meritavamo. Oggi finalmente tutto il lavoro che abbiamo fatto ha pagato. Dobbiamo ripartire da qui. Il nostro percorso non è iniziato oggi, ma questa vittoria rappresenta una bella spinta. Questa vittoria ci da morale, soprattutto per la classifica. Abbiamo fatto una partita con tanta voglia di vincere. Anche chi è entrato ha fatto bene, sia Pellegri che Ilie. Loro venivano da 3 vittorie, faranno un campionato di alta classifica, hanno esperienza e qualità. Noi possiamo e dobbiamo migliorare, solo attraverso il lavoro. Oggi abbiamo cambiato sistema per via di alcune defezioni. Sono qui da cinque partite, piano piano inizio a conoscere meglio i giocatori e metterli nel ruolo in cui credo che possono fare meglio. Oggi i ragazzi li ho visti veramente bene, spesso arrivavamo prima sulla palla, non sempre è accaduto nelle ultime gare. E ancora ne dobbiamo mettere di benzina. La porta inviolata deriva anche dal coraggio e la personalità. Noi oggi abbiamo giocato più in avanti rispetto al passato. Spesso abbiamo avuto la tendenza ad abbassarci, rifugiandoci tra i piedi di Fulignati, che è un gran portiere e ci da sempre grande sicurezza. Oggi non è stato così, i palloni andavano spesso in avanti e non all’indietro. Questo è ciò che voglio dai ragazzi. I valori ci sono, dobbiamo alimentarli per toglierci ulteriori soddisfazioni. Shpendi era il secondo rigorista. Senza Popov era giusto che lo tirasse lui. Ha fatto quello che doveva fare, è stato bravo e coraggioso, dopo alcune provocazioni da parte loro. Degli Innocenti mi è piaciuto tanto, le gare precedenti gli sono servite per recuperare la condizione. Ha esperienza e carattere, oggi ha dato ulteriori risposte importanti. È stato tanto senza giocare, ma da quando sono arrivato è sicuramente più coinvolto".

Fonte: Nelquotidiano.news