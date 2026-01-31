Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli-Modena 0-0, le pagelle: Elia domina, Ilie e Mendes deludono

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:12Serie B
Christian Sgura

Risultato finale: Empoli-Modena 0-0.

EMPOLI

Fulignati 6 - Deve superarsi in diverse uscite sugli attaccanti avversari, sempre lanciati in profondità dalle retrovie. Ipnotizza De Luca nel primo tempo.

Lovato 6,5 - Prestazione solida e affidabile la sua, con pochissime disattenzioni nel corso dei 90 minuti.

Guarino 6,5 - Sempre attento al centro della retroguardia, autore di più di una chiusura provvidenziale.

Obaretin 6,5 - Buona partita, anche se con qualche affanno, anche da parte del braccetto di sinistra, che completa la buona prova complessiva del reparto arretrato. Nella ripresa sfiora il gol.

Elia 7 - Spinge molto sulla sua corsia di competenza ed è tra i più pericolosi in zona offensiva dell'Empoli. Vince nettamente il duello con Beyuku. (Dal 79' Moruzzi S.V.)

Degli Innocenti 5,5 - Il centrocampista classe 2003 non brilla nel match, poco preciso e in impostazione lascia a desiderare.

Ghion 6 - Dionisi lo lancia al posto di Yepes e non demerita, facendosi notare con le sue progressioni palla al piede.

Ignacchiti 6 - Gioca molto vicino a Nasti e soprattutto molto vicino alla porta difesa da Chichizola, rendendosi pericoloso come nel finale del primo tempo. (Dal 46' Shpendi 5,5 - Entra per dare maggiore peso e imprevedibilità all'attacco, ne esce con un cartellino giallo e 0 tiri verso la porta).

Ilie 5 - Il trequartista rumeno entra solo a sprazzi nel match, risultando nel complesso poco incisivo. (Dal 70' Yepes S.V.)

Ceesay 5,5 - È lui ad occupare il posto di quinto sulla corsia di destra, ma con pochi benefici alla squadra. Nullo in fase offensiva, disattento sulle discese di Zampano. (Dal 70' Candela S.V.)

Nasti 5,5 - Si ritrova il peso dell'attacco biancazzurro addosso e soprattutto un duello spinoso con Nador che caratterizzerà gran parte della sua partita. Si sacrifica tanto per i suoi, ma l'occasione sbagliata sotto porta nella ripresa pesa come un macigno. (Dal 70' Fila 6 - Provoca l'espulsione di Nador ed entra subito nel vivo della partita).

Alessio Dionisi 5,5 - Il primo tempo è interpretato decisamente meglio da parte degli avversari, l'avvio di ripresa è favorevole alla sua squadra che non riesce però a concretizzare le (poche) occasioni avute a disposizione.

MODENA

Chichizola 6 - Si dimostra poco sicuro nei primi minuti, in particolare nelle uscite. Poi cresce nel corso di un match che non lo chiama a interventi proibitivi.

Tonoli 6,5 - Molto attento in marcatura, si fa vedere in avvio con una conclusione dal limite dell'area e poi spesso nei pressi della porta avversaria.

Nador 5,5 - Il difensore ex Spal prima prevale su Nasti, poi su Ignacchiti e infine su Shpendi. Poi però arriva Fila, che lo supera in velocità e già ammonito, il giocatore del Modena cade sul più bello: doppio giallo e lascia i suoi in 10 per il finale di partita.

Nieling 6,5 - Ottimo nelle letture difensive e sulle iniziative degli attaccanti avversari, anche lui quando può supporta la manovra offensiva dei suoi.

Beyuku 5 - Scelto lui all'inizio al posto di Zanimacchia sulla corsia di destra e ha di fronte un cliente scomodo come Elia, perdendo nettamente il duello fisico e tecnico. (Dal 68' Zanimacchia 6,5 - Un'altra storia rispetto a chi sostituisce, la sua presenza a destra si sente).

Santoro 6 - Buona prova sia in fase di costruzione che d'interdizione del gioco avversario, va spesso verso la conclusione dalla distanza, senza però trovare la gioia personale.

Gerli 6 - Il capitano dei Canarini gioca un ottimo primo tempo in mediana, nella ripresa la sua prestazione scende leggermente di livello complice anche la stanchezza.

Massolin 6,5 - Il talento gialloblù di nazionalità francese, tanto osservato dall'Inter, mette in mostra forza e tecnica nel cuore del centrocampo. (Dal 68' Pyyhtia 6 - Entra e serve subito a Defrel un grande assist, non sfruttato dal francese).

Zampano 5,5 - Tanti cross in direzione dei compagni, poche volte però risulta preciso. Con il passare dei minuti cala anche fisicamente.

Pedro Mendes 5,5 - Il portoghese si fa vedere tanto nel primo tempo, sparisce completamente dai radar nella ripresa. (Dal 73' Defrel 6 - Entra, sfiora il gol, poi Sottil lo sostituisce per avere più copertura dopo l'espulsione di Nador. Pomeriggio singolare). (Dall'82' Adorni S.V.)

De Luca 5,5 - Il nuovo acquisto del Modena è nettamente il più pericoloso dei suoi, ma forse ci si aspettava decisamente qualcosa in più in fase realizzativa. (Dal 67' Gliozzi 6 - Anche lui si fa vedere nei pochi minuti a disposizione).

Andrea Sottil 5,5 - Il Modena domina il primo tempo, ma non riesce a realizzare il primo gol e da lì la gara si complica. Nella ripresa i suoi calano nettamente e alla fine arriva il secondo pareggio consecutivo per i gialloblù.

