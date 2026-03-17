Venezia, Perez: "Voglio tornare in Serie A. Vittoria importante per il nostro obiettivo"
Nel postpartita di Venezia-Padova, derby terminato con la vittoria dei lagunari per 3-1, ha preso la parola Kike Perez, autore di un'altra prestazione maiuscola:
Il gol era un assist o era voluto?
"Era un assist (ride, n.d.r.)".
Stai facendo la differenza: che aspettative hai da qui alla fine?
"La mia aspettativa è chiara: tornare in Serie A, siamo una squadra forte, dobbiamo stare tranquilli, sabato abbiamo una partita troppo importante, dobbiamo riposare. Oggi era obbligatorio vincere per i nostri tifosi, lo abbiamo fatto".
Come ti trovi in questo centrocampo?
"Sono felice con Busio e Doumbia vicino a me, è vero che stiamo facendo una bella stagione. Dobbiamo continuare così, mancano sette partite, dobbiamo tornare in Serie A, questo è importante per noi".