Monza, Bianco: "Non sono contento del pari. Abbiamo anche rischiato"

Dopo il pari a reti bianche che ha impedito al suo Monza di distaccare ulteriormente il Palermo, a margine della partita esterna con la Reggiana Paolo Bianco, allenatore biancorosso, si presenta davanti ai microfoni.

Queste le sue parole, riportate da Monza-News:

"Non siamo contenti del pareggio, ma abbiamo disputato una partita seria. La Reggiana ha scelto di aspettarci e ripartire, da calciatore queste partite spesso le ho anche perse. Abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio, ma siamo stati sfortunati, le occasioni ci sono state".

"Se non la sblocchi subito, il rischio è quello poi di perderle queste partite - continua il tecnico -. Abbiamo, forse, fatto un solo errore in fase di costruzione. Avevo il timore che la squadra potesse sottovalutare l'avversario".

Per poi concludere: "Ora abbiamo qualche giorno in più per preparare una gara importante come quella col Venezia".