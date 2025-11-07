Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"

Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 21:04Serie B
Luca Bargellini

Quest'oggi presso la sala stampa dello stadio 'Castellani' di Empoli sono intervenuti l’Amministratore Delegato e Vicepresidente del club azzurro Rebecca Corsi, il Senior Advisor Luca Lotti e il Sindaco della città toscana Alessio Mantellassi, per fare il punto sul percorso di riqualificazione dello stadio.

Il progetto del nuovo stadio, un intervento realizzato attraverso un’operazione di Partenariato Pubblico-Privato nella forma del Project Financing, prevede un orizzonte temporale di 36 mesi, comprensivo della progettazione esecutiva e della relativa validazione. Il restyling interesserà il rifacimento completo di tre dei quattro settori dell’impianto e l’eliminazione della pista di atletica leggera, consentendo così l’avvicinamento del campo di gioco alle tribune. L’obiettivo è quello di realizzare un impianto di eccellenza nel panorama nazionale, moderno, funzionale e capace di contribuire in modo significativo alla riqualificazione dell’intera area, a beneficio dell’Empoli Football Club e dell’intera città.

“Volevamo riprendere il discorso sulla riqualificazione dello stadio – ha dichiarato Rebecca Corsi –. In questi mesi abbiamo lavorato con determinazione, spesso lontano dai riflettori, per costruire un progetto non solo ambizioso ma indispensabile. Un progetto che vuole far crescere il nostro Club e insieme la nostra città. Il percorso partecipativo è stato portato avanti con ascolto e disponibilità, consapevoli che questo intervento debba rispondere davvero alle esigenze del territorio. Allo stesso modo, abbiamo recepito le indicazioni della conferenza dei servizi preliminare e di tutti i soggetti coinvolti. E ci prepariamo alla conferenza decisoria con un lavoro solido, approfondito e costruito con grande serietà insieme ai nostri tecnici. Lo stadio non è soltanto un luogo in cui si gioca: è un simbolo, un patrimonio, un punto di riferimento per tutta Empoli. E l’Empoli vuole riqualificarlo. Lo vuole con convinzione. Vuole consegnare alla città un impianto moderno, sostenibile e proiettato al futuro. Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di incontrare il Ministro Abodi per condividere lo stato di avanzamento del percorso, trovando ancora una volta attenzione, disponibilità e volontà di accompagnare il progetto nel rispetto del suo ruolo istituzionale. Il cammino procede secondo le tempistiche che ci eravamo dati, compatibilmente con i passaggi burocratici necessari. Non parliamo di un sogno: parliamo di un obiettivo concreto, che sta prendendo forma giorno dopo giorno”.

Articoli correlati
Spalletti alla Juventus? Rebecca Corsi: "Ogni grande allenatore è destinato a un... Spalletti alla Juventus? Rebecca Corsi: "Ogni grande allenatore è destinato a un grande club"
Empoli, R. Corsi sulle nuove maglie: "Volevamo unire tradizione e innovazione" Empoli, R. Corsi sulle nuove maglie: "Volevamo unire tradizione e innovazione"
Empoli, R. Corsi: "Chiusa stagione fatta di tante delusione, ma deve servirci da... Empoli, R. Corsi: "Chiusa stagione fatta di tante delusione, ma deve servirci da insegnamento"
Altre notizie Serie B
Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1 Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1
Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng
Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer... Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer
Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"... Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"
Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto
Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo
Venezia-Sampdoria, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. Prima per Minelli... Venezia-Sampdoria, i convocati di Stroppa: out Sverko e Bohinen. Prima per Minelli
Spezia-Bari, le formazioni ufficiali: Donadoni per l'esordio decide di cambiare poco... Spezia-Bari, le formazioni ufficiali: Donadoni per l'esordio decide di cambiare poco
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, finita l’Assemblea degli Azionisti: via libera per l’aumento di capitale
5 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.3 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.4 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.5 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.6 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.7 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Pisa si sblocca, primo gol in casa e prima vittoria: 1-0 alla Cremonese, decide Touré
Immagine news Serie A n.2 Inter, scout al Tardini per osservare Bernabè. Chivu lo conosce già bene
Immagine news Serie A n.3 Zaniolo: "A Camarda e Pio Esposito dico: 'fidatevi delle persone che vi vogliono bene'"
Immagine news Serie A n.4 Ecco il primo gol del Pisa in A alla Cetilar Arena! Touré sblocca la gara con la Cremonese
Immagine news Serie A n.5 Inter, anche Tiago Gabriel tra gli obiettivi per la difesa del futuro: verrà osservato nel weekend
Immagine news Serie A n.6 Candè: "Sassuolo scelta facile da fare. Idzes? È mio fratello, ci siamo divertiti insieme"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 12ª giornata: Donadoni esordisce con un pari. Spezia-Bari finisce 1-1
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Carrarese, i convocati di Castori: assenti solo Pietrangeli e Italeng
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 12ª giornata: al 45' Spezia e Bari sono sull'1-1. Kouda risponde a Gytkjaer
Immagine news Serie B n.4 Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"
Immagine news Serie B n.5 Empoli-Catanzaro, i convocati di Aquilani: due assenze per ogni reparto
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Palermo, i convocati di Abate: assenti tre elementi a centrocampo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata: due pareggi nel Girone B. La Cavese schianta il Potenza
Immagine news Serie C n.2 Carpi, Bonzanini: "Ossessionati dalla salvezza. Salary cap? Sistema equo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 13ª giornata: i parziali degli anticipi. Avanti solo la Cavese sul Potenza
Immagine news Serie C n.4 Gorgone: “Inter U23 in crescita. Vicenza top, ma Brescia e Lecco possono reggere”
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005
Immagine news Serie C n.6 Casertana, allenamento con speciale guest: Edoardo Bove fa visita ai falchetti campani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina in vantaggio sulla Roma al 45': è 1-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?