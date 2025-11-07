Empoli, restyling del 'Castellani'. R. Corsi: "Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"

Quest'oggi presso la sala stampa dello stadio 'Castellani' di Empoli sono intervenuti l’Amministratore Delegato e Vicepresidente del club azzurro Rebecca Corsi, il Senior Advisor Luca Lotti e il Sindaco della città toscana Alessio Mantellassi, per fare il punto sul percorso di riqualificazione dello stadio.

Il progetto del nuovo stadio, un intervento realizzato attraverso un’operazione di Partenariato Pubblico-Privato nella forma del Project Financing, prevede un orizzonte temporale di 36 mesi, comprensivo della progettazione esecutiva e della relativa validazione. Il restyling interesserà il rifacimento completo di tre dei quattro settori dell’impianto e l’eliminazione della pista di atletica leggera, consentendo così l’avvicinamento del campo di gioco alle tribune. L’obiettivo è quello di realizzare un impianto di eccellenza nel panorama nazionale, moderno, funzionale e capace di contribuire in modo significativo alla riqualificazione dell’intera area, a beneficio dell’Empoli Football Club e dell’intera città.

“Volevamo riprendere il discorso sulla riqualificazione dello stadio – ha dichiarato Rebecca Corsi –. In questi mesi abbiamo lavorato con determinazione, spesso lontano dai riflettori, per costruire un progetto non solo ambizioso ma indispensabile. Un progetto che vuole far crescere il nostro Club e insieme la nostra città. Il percorso partecipativo è stato portato avanti con ascolto e disponibilità, consapevoli che questo intervento debba rispondere davvero alle esigenze del territorio. Allo stesso modo, abbiamo recepito le indicazioni della conferenza dei servizi preliminare e di tutti i soggetti coinvolti. E ci prepariamo alla conferenza decisoria con un lavoro solido, approfondito e costruito con grande serietà insieme ai nostri tecnici. Lo stadio non è soltanto un luogo in cui si gioca: è un simbolo, un patrimonio, un punto di riferimento per tutta Empoli. E l’Empoli vuole riqualificarlo. Lo vuole con convinzione. Vuole consegnare alla città un impianto moderno, sostenibile e proiettato al futuro. Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di incontrare il Ministro Abodi per condividere lo stato di avanzamento del percorso, trovando ancora una volta attenzione, disponibilità e volontà di accompagnare il progetto nel rispetto del suo ruolo istituzionale. Il cammino procede secondo le tempistiche che ci eravamo dati, compatibilmente con i passaggi burocratici necessari. Non parliamo di un sogno: parliamo di un obiettivo concreto, che sta prendendo forma giorno dopo giorno”.