Empoli, R. Corsi sul mercato: "Non torneremo su Vasic. Popov? Va protetto dalle voci"

La vice presidente dell’Empoli Rebecca Corsi ha parlato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com in vista della gara con i rosanero soffermandosi anche su tematiche legate al mercato: “La nostra mentalità è orientata sui giovani, Vasic ha attirato la nostra attenzione in estate, ma non credo se ne tornerà a parlare a gennaio. Anche perché il Palermo non credo stia pensando alla sua cessione".

Spazio poi a uno dei talenti che si stanno mettendo in luce in casa azzurra come Bohdan Popov già al centro di numerosi rumors di mercato in vista del mercato di riparazione: "Dobbiamo cercare di proteggerlo dalle voci attorno a lui. Qualche complimento e apprezzamento, è chiaro, c’è stato, ma deve solo pensare a crescere e sta anche a noi metterlo nelle condizioni per farlo”.

Infine spazio all’obiettivo Serie A: “I sogni alimentano il quotidiano però cerchiamo anche di essere realisti. Spingersi troppo avanti a volte non fa bene. Viviamo partita dopo partita e sicuramente l’appuntamento di domenica sarà importante anche per capire a che livello siamo”.