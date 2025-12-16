Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli, R.Corsi sul nuovo stadio: "Progetto di riqualificazione. Ci crediamo molto"

Luca Bargellini
Oggi alle 17:49
Rebecca Corsi, vice presidente e amministratore delegato dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ultimo Uomo spaziando su vari temi. Fra i quali c'è anche quello dello stadio:

"Abbiamo lavorato con determinazione, spesso lontano dai riflettori, per costruire un progetto non solo ambizioso ma indispensabile. Un progetto che vuole far crescere il nostro club e insieme la nostra città. Lo abbiamo realizzato dopo un percorso partecipativo, che è stato portato avanti con ascolto e disponibilità, consapevoli che questo intervento debba rispondere davvero alle esigenze del territorio. Lo stadio non è soltanto un luogo in cui si gioca: è un simbolo, un patrimonio, un punto di riferimento per tutta Empoli. E l’Empoli vuole riqualificarlo. Lo vuole con convinzione. Vuole consegnare alla città un impianto moderno, sostenibile e proiettato al futuro. Il cammino procede secondo le tempistiche che ci eravamo dati, compatibilmente con i passaggi burocratici necessari. Non è un sogno ma un obiettivo concreto che prende forma giorno dopo giorno".

Immancabile la valutazione sulla prima parte di stagione: "L’annata è partita in un modo e si è evoluta in un altro. Sono stati riconosciuti degli errori e quindi stiamo cercando di ribaltare la situazione. È arrivato un nuovo allenatore, nuovo ma vecchio, che già conosceva l’ambiente ed è un punto importante per ripartire da alcune certezze. Detto questo, l'approccio con una nuova gestione tecnica ha portato a tempistiche di adattamento al lavoro e al metodo. La squadra ci ha messo del tempo ad oliare di nuovo gli ingranaggi. Dopo tre vittorie consecutive sono arrivate due sconfitte, dobbiamo continuare a lavorare guardando gara per gara, senza spingersi troppo in avanti con lo sguardo e sempre con realismo".

E sugli obiettivi, invece, spiega: "Considerato che siamo partiti da un'idea tecnica e siamo poi andati su un'altra, il percorso è cambiato e l’obiettivo in questo momento è, come dicevo, di viaggiare partita dopo partita. Abbiamo affrontato il Palermo, che lotta per vincere il campionato, ma abbiamo creato più di loro, abbiamo espresso il nostro gioco. Mentre con la Juve Stabia la gara non è andata come avremmo sperato, affrontavamo comunque una squadra che in casa ha un rendimento molto importante. Ripeto, guardiamo partita dopo partita senza guardarle nel globale".

