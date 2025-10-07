Cioffi: "Il fiorentino è un marito brontolone che sta 70 anni con la moglie. Pioli è il tecnico giusto"

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, spiegando così il rendimento della squadra gigliata: "È difficile spiegare il perché di questa partenza. La Fiorentina sta underperformando, vedo una concorrenza di tante piccole situazioni che si sono create. La mia previsione per la Fiorentina era tra le prime 4, quindi non saprei dire".

Cosa ne pensa di Pioli?

"È l'allenatore giusto al momento giusto per la Fiorentina. Poi perché la squadra non sta ingranando dipende da delle sfumature interne che noi da fuori non possiamo vedere. Magari è solo una falsa partenza. Poi nel nostro lavoro conta vincere, ma io sono convinto che troverà la medicina giusta".

C'è un centrocampista pronto a sbocciare?

"Il mercato della Fiorentina è stato ottimo. Il fiorentino è un marito brontolone che non è mai contento della moglie, ma ci sta insieme 70 anni. Il mercato viola è stato la scarpa giusta per quella che è la Fiorentina adesso. Commisso ha preso la società ad un certo livello e sta portando la squadra a un livello in cui tifosi e società vogliono stare. Il mercato è stato intelligente, sono stati presi tanti giocatori di talento: Nicolussi Caviglia ottimo giocatore, Fazzini e Viti uguale. Sono la scarpa giusta adesso. L'allenatore è un top. A centrocampo non lo vedo un giocatore che si possa prendere la responsabilità alla Modric. Vedo tanti giocatori interessanti, tra registi e centrocampisti di inserimento".