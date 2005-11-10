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Empoli-Vicenza 0-2, le pagelle: ingenuità di Curto, Gallo fa il colpaccio in trasferta

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Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 22:35Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
23.10.2026 22:35Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Vicenza sbanca il Castellani di Empoli con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Rauti e Pellizzari e conquista un successo fondamentale per la classifica e per il morale, tra l'altro riuscendo nell'impresa di non subire gol. Per i padroni di casa, penalizzati anche dall'espulsione di Curto e dal gol annullato a Cauz, un ko che sa di ridimensionamento.

LE PAGELLE DELL'EMPOLI

Seghetti 6 - Nessuna colpa sulle due reti subite, per il resto deve sporcarsi pochissimo i guantoni.

Magnino 6 - Buona partita da parte del difensore biancazzurro che, pur schierato come braccetto, per 45 minuti accompagna costantemente l'azione offensiva.

Curto 4,5 - Non ben posizionato in occasione della rete dello 0-1, ma la vera ingenuità la commette quando pasticcia su un calcio di punizione a favore prendendo il rosso diretto per fallo su Morra.

Cauz 6 - Tutto sommato non gioca una brutta gara, il VAR gli nega la gioia del gol del pareggio.

Zedadka 5,5 - Ha la chance per scalare posizioni nelle gerarchie dello staff tecnico, ma non vive una serata brillantissima. E' nel vivo del gioco, ma sbaglia qualcosa dal punto di vista tecnico.

Bandinelli 5 - Il Vicenza pressa a tutto campo e lui non sempre riesce a trovare le adeguate contromisure. Ha una buona chance per calciare da centro area, ma sbaglia uno stop facile. Dal 69′ Belardinelli 5,5 - Entra in un momento non semplice del match e viene coinvolto pochissimo.

Degli Innocenti 6 - Per quanto è generoso è impossibile attribuirgli una insufficienza. Prezioso qualche recupero difensivo. Dal 69′ Deli 4,5 - Prende un giallo, poi perde banalmente palla e il Vicenza fa 0-2 25 minuti horror.

Saporiti 5,5 - Il Vicenza chiude bene ogni varco e ci si aspetta una sua giocata di qualità per mettere gli attaccanti in condizione di far male. Si limita al compitino. Dal 69′ Distefano 5 - In generale tutti i subentrati hanno inciso pochissimo.

Corrado 6 - Mezz'ora di spinta costante e qualche buon cross non sfruttato dai compagni. Tutto sommato una prova sufficiente.

Ceesay 6 - Il cambio pare sia dettato da qualche problema fisico. Nel primo tempo ha due occasioni dal limite, ma ne vien fuori un passaggio al portiere. Molto più pericoloso un tiro a giro che scheggia il palo esterno. Dal 50′ Shpendi 6 - Non è ancora al top della forma, ma si vede abbia un altro passo rispetto ai compagni di reparto. Vicino al pari e sfortunato protagonista in occasione del gol annullato a Cauz.

Popov 5,5 - Si accende a intermittenza e chiude una gara non indimenticabile senza aver mai calciato pericolosamente nello specchio della porta.

Allenatore Andreoletti 5 - La sconfitta ridimensiona ulteriormente i piani di una squadra che, da un anno e mezzo, pare abbia smarrito identità. C'è da lavorare sulle palle inattive a sfavore.

LE PAGELLE DEL VICENZA

Gagno 6,5 - Sempre attento quando chiamato in causa, fa una gran parata a metà ripresa.

Papetti 6 - Ceesay lo salta una sola volta, ma per poco non ci scappa il pareggio. Per il resto prova generosissima.

Brighenti 6,5 - Altra gara autorevole al centro di una retroguardia che finalmente riesce a non subire gol dopo le tante incertezze delle settimane precedenti.

Marchizza 6 - Buona prova anche per lui, sostituito soltanto per evitare il rischio secondo giallo. Tatticamente intelligente e abile a fiutare in anticipo i potenziali pericoli. Dal 77′ Sandon sv

Corazza 6,5 - Buona prova per l'ex esterno di Salernitana e Cesena, un calciatore con indiscusse potenzialità che spera di poter finalmente fare il definitivo salto di qualità. Dai suoi piedi nasce l'azione del vantaggio.

Valoti 6 - Qualche sprazzo di qualità da parte di un giocatore devastante fino a pochi anni fa e che ha ancora tutte le carte in regola per fare la differenza in questa categoria. Ha una buona chance per calciare dal limite dell'area, ma pecca d'altruismo. Dall'80' Zonta sv.

Bellemo 6 - Qualche fallo di troppo nella ripresa, ma l'arbitro lo grazia. Se il Vicenza riesce a tenere alto il baricentro e a vincere tanti duelli individuali è anche merito suo.

Pellizzari 7 - Corona il sogno di segnare la prima rete in serie B. Ed è un gol pesantissimo - oltre che bello - perchè vale tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Caferri 6,5 - Statistiche alla mano è uno dei calciatori che corre di più, il classico "quinto" che macina chilometri sulla fascia supportando entrambe le fasi. C'è il suo zampino sul gol dello 0-1.

Rauti 6,5 - Ripaga la fiducia di Gallo con il secondo gol in trasferta dopo quello bellissimo, ma illusorio nel derby di Verona. Una zampata da rapinatore dell'area di rigore. Dal 73′ Merkaj sv.

Morra 6 - Manca un po' di qualità al momento della conclusione, ma la sua fisicità consente di creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Procura con intelligenza l'espulsione di Curto. Dal 73′ Alessio sv.

Allenatore Gallo 7 - Seconda vittoria stagionale per una squadra che ha sempre mostrato organizzazione anche quando non arrivavano i risultati. Il quinto gol su palla inattiva certifica la bontà del suo lavoro e di quello dello staff.

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