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Monza, Kouadio: "Il Toro ha fatto bene, ma abbiamo preso gol nel nostro momento migliore"Live TMW
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Emanuele Pastorella
Emanuele Pastorella
ieri alle 23:37Serie A
autore Emanuele Pastorella
23.10.2026 23:37Serie A
Premi F5 per aggiornare la diretta
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23.34 - Il giocatore del Monza, Eddy Kouadio Juric, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.
Cos'è successo oggi?
"A volte gira bene e altre meno, noi ce la mettiamo sempre tutta per fare del nostro meglio"
Sembravate con poca energia...Come legge questa sconfitta?
"Abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando succede è tosta da digerire. Il Toro ha fatto bene, non si può dire nulla"
Ore 23.37 - Termina la conferenza stampa di Kouadio
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