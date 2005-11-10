Serie C, 11ª giornata: i risultati degli anticipi. Vittoria fondamentale per il Pescara
Luca Bargellini
Sono tredici le reti messe a segno nei cinque anticipi dell'undicesima giornata del campionato di Serie C.
Per quanto riguarda il Girone B arrivano le vittorie esterne, entrambe per 2-1, di Vado (in casa dell'Ostiamare) e del Pescara (a Perugia). Per il Delfino si tratta di un successo decisivo per la panchina di Antonio Buscè. Successo, invece, per 1-0 del Pineto sul Gubbio.
Nel Girone C, invece, arrivano due pareggi: quello per 2-2 fra Altamura e Potenza e quello per 1-1 fra Casertana e Bari.
Di seguito il quadro completo del turno per i due raggruppamenti:
SERIE C - 11ª GIORNATA
GIRONE B
Ostiamare-Vado 1-2
54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)
Perugia-Pescara 1-2
1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)
Pineto-Gubbio 1-0
23' Pellegrino
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 - Atalanta U23-Campobasso
Ore 14.30 - Sambenedettese-Livorno
Ore 14.30 - Spezia-Latina
Ore 17.30 - Vis Pesaro-Ravenna
Domenica 25 ottobre
Ore 14.30 - Forlì-Pianese
Ore 14.30 - Grosseto-Reggiana
Ore 14.30 - Torres-Guidonia Montecelio
Classifica: Spezia 28, Ravenna 20, Grosseto 19, Pescara 18**, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16**, Vado 15**, Torres 15, Pineto 14**, Latina 13, Campobasso 12, Atalanta U23 12*, Forlì 11, Ostiamare 9**, Pianese 8, Sambenedettese 7, Gubbio 7*, Vis Pesaro 4*
* una gara in meno
** una gara in più
GIRONE C
Altamura-Potenza 2-2
4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)
Casertana-Bari 1-1
47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)
Sabato 24 ottobre
Ore 14.30 - Inter U23-Sorrento
Ore 14.30 - Scafatese-Barletta
Ore 17.30 - Savoia-Cosenza
Domenica 25 ottobre
Ore 12.30 - Monopoli-Audace Cerignola
Ore 14.30 - Foggia-Cavese
Ore 15.00 - Catania-Giugliano (diretta Rai 2)
Lunedì 26 ottobre
Ore 20.30 - Crotone-Casarano
Ore 20.30 - Picerno-Salernitana
Classifica: Potenza 26**, Bari 21**, Sorrento 19, Audace Cerignola 17, Casertana 17**, Catania 16, Cavese 15, Monopoli 15, Scafatese 14*, Salernitana 14, Inter U23 13*, Picerno 12, Altamura 12**, Casarano 11, Barletta 11, Foggia 11, Savoia 10, Giugliano 10, Cosenza 5, Crotone 1°
* una gara in meno
** una gara in più
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva