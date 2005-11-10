Monza, Kouadio: "Loro hanno meritato, gran partita. Varela? Veramente forte"

Il Torino piega il Monza 3-2 e infila il terzo successo consecutivo in Serie A. A sbloccare il match è Fitz-Jim al 39', ma Varela riequilibra i conti al 47'. Nella ripresa i granata allungano con le reti di Belghali al 61' e Vlasic al 72', prima dello sfortunato autogol di Patterson in pieno recupero che fissa il risultato finale.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN dal difensore biancorosso al termine della sfida.

Hai giocato uno spezzone di gara dopo il gol che avevi realizzato contro il Cagliari. Facendo riferimento a quella partita, ti chiedo che differenza hai visto nelle due gare: in quel 4-0 l'affermazione è stata altisonante, mentre oggi ci sono state tante difficoltà. Hai visto un passo indietro o pensi che la partita si sia messa male solo per alcuni episodi sfavorevoli?

"Io penso che ogni partita abbia una storia a sé, quindi oggi è andata così e il Torino ha fatto una gran partita. Contro il Cagliari avevamo fatto bene noi e ci siamo presi quello che meritavamo, mentre oggi loro si sono presi ciò che hanno meritato: va così".

Ti volevo chiedere un commento su questo rendimento della squadra in trasferta: in cinque gare esterne avete raccolto un solo punto. Come te lo spieghi? L'obiettivo della salvezza passa anche dall'ottenere punti su campi come questo, in partite del genere?

"Non so come spiegarmelo, però noi cerchiamo di mettercela tutta sia in casa che fuori. Per ora sta andando così: cercheremo di migliorare su tutti gli aspetti negativi e di continuare su quelli positivi",

Volevo chiederti com'è stata l'esperienza in Nazionale e quanta voglia hai di tornarci a novembre.

"È stata una bellissima esperienza e la voglia di tornarci c'è sicuramente, ma per ora al primo posto metto il Monza, perché c'è ancora strada da fare. Spero di tornarci, ma diciamo che è un obiettivo secondario".

Per strapparti un altro sorriso dopo la Nazionale: in allenamento, ogni tanto, in partitella Varela non segna, oppure segna sempre anche lì? In campionato è a quota sette su sette.

"Segna, segna. Sta facendo bene, è veramente forte".