Abate: "Dobbiamo continuare a pedalare". Poi parla dell'abbraccio dei compagni a Comuzzo

Mister Ignazio Abate, intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro il Monza, ha analizzato così la prestazione del suo Torino: "Ridare entusiasmo ai tifosi era uno dei nostri obiettivi, ora va alimentato giorno dopo giorno. Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo continuare a crescere e pedalare".

Tutte le parole di Abate

Sulla crescita tecnica dei suoi granata: "La partita è stata equilibrata nei primi 20-25 minuti. Abbiamo cercato di giocare e mi è piaciuta la reazione dopo l'1-1 di Varela. Il lato negativo semmai è stato aver subito due gol evitabili".

Sull'abbraccio dei compagni a Comuzzo dopo l'errore: "Io credo tantissimo nelle connessioni umane, nel rapporto tra i giocatori. Devono continuare a lavorare così e spingere, sereni e umili".

Sulla prova del Toro: "L'atteggiamento è stato giusto, incontravamo una squadra forte fisicamente, che non ti fa respirare e che arrivava da un buonissimo momento. Fitz-Jim alla lunga è uscito fuori, Gineitis ha portato sostanza e qualità, lo stesso Mandragora, si è sbloccato Vlasic, Adams e Simeone hanno fatto bene... Piano piano devo cercare di coinvolgere più ragazzi possibile".