Entella, Chiappella: "Trasformare la rabbia per il pari col Bari in grande prestazione col Modena"

Vigilia di gara per la Virtus Entella, che domani se la vedrà con l'ambizioso Modena nel match valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B: l'appuntamento per questo importante match è fissato a domani, domenica 5 ottobre, alle 19:30, allo stadio 'Alberto Braglia'.

Dello stesso, nella consueta conferenza stampa pre gara, ha parlato il tecnico dei Diavoli Neri Andrea Chiappella: "Abbiamo recuperato bene dalla gara contro il Bari, anche se è ovvio che questi due-tre giorni che abbiamo avuto dalla precedente partita son serviti principalmente per recuperare energie fisiche e mentali: soprattutto su queste abbiamo lavorato, perché dobbiamo canalizzare la rabbia e la delusione per il mancato raggiungimento del risultato pieno in una grande partita domani".

Parlando dell'avversario: "Il Modena arriva da un avvio di campionato notevole, sta meritando la classifica che ha, vanno i miei complimenti a loro. Sarà una gara difficile come lo sono tutte, dal punto di vista dell'agonismo sarà una gara importante, e lo sarà anche sotto l'aspetto della professionalità. Sulla formazione abbiamo qualche dubbio, nella prima parte di stagione abbiamo privilegiato queste rotazioni per rendere tutti importanti, però quello che conta è come ci approcciamo da gruppo, come ci approcciamo nelle scelte: mi aspetto che tutti i ragazzi siano motivati per andare a Modena e fare una grande prestazione".