Virtus Entella, Chiappella: "Grande reazione alle due sconfitte consecutive"

La Virtus Entella fa suo lo scontro salvezza contro la Reggiana, i biancocelesti si sono imposti al Sannazzari con un secco 3-0 conquistando tre punti di fondamentale importanza. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa il tecnico Andrea Chiappella ai canali ufficiali del club ligure:

"Sapevamo che non una partita come le altre, per la classifica e il momento. Ma la delicatezza della gara è stata gestita nella normalità più totale e assoluta, faccio i complimenti a questo gruppo per come si è sviluppato, spesso quando arrivi da due sconfitte consecutive perdi certezze. Invece si è vista grande personalità e qualità permettendoci di andare in vantaggio incanalare la partita fin da subito". Riguardo all'importanza di sbloccare la partite ha aggiunto: "A volte gli episodi ti tolgono e ti danno qualcosa, venivamo da due partite che giudicarle negative nella sua totalità era eccessivo. A Pescara ad esempio eravamo partiti bene ma il gol lo hanno trovato i nostri avversari Oggi siamo iniziati benissimo, il gol ci ha permesso di rafforzare le nostre convinzioni. La strada è tracciata, ma non adesso: dal primo giorno poi come sempre dobbiamo esser bravi a farsi tracciare dall'emotività. Dobbiamo continuare a spingere forte con grande determinazione e umiltà, questa squadra ha dimostrato sempre di fare grandi partite. Senza avere un grande cuore e anima questa partita non la fai perchè dopo due sconfitte consecutive puoi perdere energie".

Dopo l'espulsione di Novakovich per qualche minuto la partita è diventata confusionaria, andando su un terreno poco congeniale alla squadra biancoceleste. A riguardo questa è l'analisi di Chiappella: "L'unico momento dove abbiamo sofferto sono state le punizioni offerte alla Reggiana nella confusione. La squadra ha dimostrato grande maturità e soprattutto ha letto la partita, non dovevamo comprometterla. Sono contento di come abbiamo spinto occupando gli spazi in maniera ottimale, trovando due reti dando un grande segnale ".