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Virtus Entella-Reggiana, Chiappella: “Conta la mentalità, dobbiamo vincerla a tutti i costi”

Virtus Entella-Reggiana, Chiappella: “Conta la mentalità, dobbiamo vincerla a tutti i costi”TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:10Serie B
Daniel Uccellieri

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con la Reggiana:

Siamo alla vigilia di Entella-Reggiana. Ci sono stati pochi giorni per preparare questa sfida, che arriva al termine di una settimana difficile sia per i risultati sia per il grande dispendio di energie. Su cosa hai lavorato principalmente in questo breve lasso di tempo?
"Ho lavorato sulla delicatezza del momento: per come arriviamo dopo le due sconfitte, ma anche per il finale di stagione che aggiunge inevitabilmente tensione. Questa situazione va normalizzata; ci abbiamo lavorato perché, per noi, questa è stata la normalità di tutta la stagione. Se guardiamo al passato recente, a queste due sconfitte ne erano seguite altrettante vittorie: non eravamo fenomeni prima e non siamo diventati scarsi adesso. Il nostro percorso è stato caratterizzato da continui alti e bassi, perché questa è la categoria, e noi dobbiamo essere bravi a rilanciarci. Una fase delicata come questa si risolve non con la confusione, ma con la lucidità, la compattezza e la positività, perché sono questi i valori che ti permettono di approcciare la partita nel modo migliore".

Parliamo della gara di domani. Hai menzionato la lucidità: spesso queste partite, quando la posta in palio è così alta, non sono bellissime da vedere. Il rischio è che siano bloccate dalla tensione. Te la aspetti così? Quanto sarà fondamentale restare lucidi, essere cinici e capitalizzare i momenti chiave?
"Il campo dice che, in quest'ultima parte di campionato, le partite sono spesso contratte e decise dagli episodi. Abbiamo analizzato questo aspetto e ci abbiamo lavorato. Se guardiamo al primo tempo di Pescara, ad esempio, dopo venti minuti positivi in cui abbiamo avuto una palla gol, ci siamo ritrovati purtroppo in svantaggio. Questo non deve accadere, perché ha finito per appesantire una situazione già difficile. Per affrontare questa sfida, nonostante le particolarità e le difficoltà del momento, dobbiamo partire con la consapevolezza di dover fare di tutto per vincerla. Dobbiamo utilizzare ogni risorsa per centrare l'obiettivo e prenderci i tre punti. Questa mentalità deve aiutarci a scacciare i pensieri negativi per affrontare il match con aggressività".

Passiamo alla squadra. Domani non avrai Colombi. In generale, come sta il gruppo dal punto di vista fisico e mentale? Nelle ultime gare ti abbiamo visto gestire diverse situazioni, tra acciaccati come Tiritiello, Karic e Cuppone. Qual è lo stato di salute generale?
"Ci sono momenti in cui puoi dare continuità e altri in cui non puoi, ma è proprio in questi frangenti che la gestione del gruppo e la partecipazione di tutti gli effettivi ti danno quel qualcosa in più. Credo che nell'arco della stagione questo valore aggiunto si sia visto e penso possa fare la differenza da qui alla fine. È normale che cerchiamo sempre di schierare la miglior formazione possibile, valutando soprattutto le condizioni mentali e fisiche; faremo le nostre valutazioni anche per domenica, sapendo che ci sono alcuni giocatori da monitorare fino all'ultimo. Tuttavia, come dicevo, queste partite si decidono con la testa, con il cuore e con l'attitudine. Quello che non dovrà mancare è l'approccio e la determinazione necessaria per provare a vincere in ogni modo. Sarà poi il campo a dare il verdetto finale".

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