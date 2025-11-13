Frosinone, Doronzo: "A giorni il rinnovo di Bracaglia. Per Ghedjemis non c'è urgenza"

Nel giorni scorsi il direttore generale del Frosinone Pietro Doronzo ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sui prossimi rinnovi dopo quello del portiere Lorenzo Palmisani, ormai stabilmente nel giro dell’Under 21 azzurra, fino al 2029: “Palmisani era una situazione aperta da tempo. Abbiamo voluto legare alla squadra un patrimonio della società e della città, sta facendo un ottimo percorso. - prosegue il dg come riporta il sito del club ciociaro - Anticipo che a giorni ci sarà anche il rinnovo di Gabriele Bracaglia. Per Ghedjemis non c’è bisogno, perché il suo contratto scade nel 2028. Stiamo comunque parlando con il suo agente di altre questioni, ma non c’è urgenza”.

Doronzo si è poi soffermato anche su altre tematiche a partire dall’andamento in campionato: “Sono soddisfatto e lo è anche la società. In pochi se lo aspettavano all’inizio del campionato, potevamo avere qualche punto in più, ma il percorso resta positivo”.

Infine un pensiero sulla proprietà e gli obiettivi stagionali: “Il presidente ha dato delle linee in continuità con un percorso già intrapreso, puntando prima di tutto alla sostenibilità. La famiglia Stirpe fa sacrifici enormi per supportare una società di calcio che oggi ha un’organizzazione superiore a molte altre. Sostenerla in Serie B, dove i proventi sono ridotti, non è facile, ma con impegno e sacrificio ci si riesce”.