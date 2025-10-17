Exploit in Under21 e rinnovo con il Cesena: Tommaso Berti e il suo magic moment

Questo è un autunno d'oro per Tommaso Berti. L'avvio positivo in Serie B con il Cesena, il primo gol con la Nazionale di Silvio Baldini e, ieri, anche il rinnovo di contratto fino al 2028 con il club romagnolo. Un momento davvero magico quello del 14 bianconero. Ma chi è il nuovo talento del calcio italiano? Eccolo!

Il percorso: Cesena-Firenze-Cesena tutto in pochi mesi

Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Berti ha esordito in prima squadra in Serie C il 22 agosto 2021, collezionando nella sua prima stagione fra i professionisti 26 presenze e un gol. Nella stagione successiva, la 2022/2023, arriva poi una grande occasione: la Fiorentina decide di prelevarlo in prestito per valutarne le qualità nella formazione Primavera al tempo nelle mani di Alberto Aquilani. Una chance, questa, sfruttata nel miglior modo possibile dal ragazzo: 35 presenze, 9 gol e un successo in Supercoppa Italiana a referto ne sono testimonianza tangibile. Le vie del calcio, però, a volte sono difficilmente comprensibili e così il club viola decide di non investire i 350mila euro pattuiti per il riscatto, rispedendo il ragazzo in bianconero. Un plot twist che non sembra aver intaccato il percorso di crescita di Berti tanto che dal rientro al 'Manuzzi' per lui le presenze sono 82, i gol 8, ma soprattutto arriva un ruolo centrale nella squadra che centra il ritorno in Serie B agli ordini di Domenico Toscano. E oggi dopo due anni di cadetteria sembra pronto al grande salto.

Le caratteristiche: visione, agilità e precisione chirurgica

"Il mio idolo? Bernardo Silva" ha dichiarato lo stesso 14 del Cavalluccio qualche mese fa. Proprio come il portoghese del Manchester City anche Berti si può, infatti, definire un trequartista: visione di gioco, agilità nello stretto e ottimo controllo di palla (ha una percentuale di passaggi riusciti di poco inferiore al 90%) ne fanno un elemento difficile da marcare soprattutto quando trova spazio fra la linea mediana e quella difensiva.

Margini di miglioramento: serve più concretezza. E il fisico...

Con questo bagaglio di skills, manca però ancora qualcosa. Ovvero il trasformare tali potenzialità in qualità conclamate. Sia in termini di assist che di gol. La parte fisica è, invece, il punto interrogativo più grande: nel calcio odierno 171 cm e 64 kg potrebbero essere pochi per imporsi a grandi livelli.

Tommaso Berti, la sua scheda

Nato il: 7 marzo 2004

Nazionalità: Italia

Posizione: Trequartista - Centrocampista offensivo

Piede: Destro

Squadra attuale: Cesena

Scadenza: 30 giugno 2028