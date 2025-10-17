TMW L'Atalanta compie 118 anni. Stasera la festa: verrà svelata la statua dedicata all'Europa League

L'Atalanta compie 118 anni. La Dea, con un video pubblicato sui propri canali social, festeggia l'importante traguardo:

"Un cuore, una città. Da 118 anni batte sempre allo stesso ritmo. 90 minuti per la maglia, sudata, sempre.

I nostri colori, la nostra seconda pelle. 1907, l'anno che ha cambiato per sempre la storia di Bergamo. Il dodicesimo uomo in campo, i nostri tifosi.

Una voce che non si spegne mai, neanche fuori dallo stadio. Il 17 ottobre festeggiamo il nostro compleanno. 118 anni di storia, di gloria, di amore.

Un legame che non avrà mai fine, perché infinita è la nostra passione.

E ho sempre in mente te...

Buon compleanno Atalanta!

Buon compleanno tifosi atalantini!

Dal 1907, un evento che si rinnova ogni anno, sempre in un modo unico e speciale".

Questa sera, dietro la Curva Sud, verrà svelata la statua dedicata alla storica vittoria dell'Europa League. Inoltre sarà aperta al pubblico la mostra "Come una seconda pelle", dedicata alle maglie storiche dell'Atalanta con oltre 600 pezzi da ammirare. Saranno presenti anche tantissimi ex giocatori che hanno fatto la storia della Dea oltre ad una rappresentanza della squadra attuale.

Domenica 19 ottobre, in occasione della 7ª giornata di Serie A Enilive, l’Atalanta ospiterà la Lazio alla New Balance Arena. Trattandosi del primo match di campionato dopo la ricorrenza, come da tradizione, sulla maglia indossata dalla squadra verrà applicata la patch celebrativa del 118° compleanno del club.