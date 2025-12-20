Frosinone-Spezia, le formazioni ufficiali: la capolista con Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze
Comincia la 17esima giornata della Serie B. In campo 5 match alle 15, fra cui la capolista Frosinone, che ospita lo Spezia. Alvini si affida al tridente formato da Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze, Donadoni risponde con Artistico-Soleri in avanti. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match con le scelte dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Frosinone-Spezia
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Calvani, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Caló, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Massimiliano Alvini.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Vignali, Cassata, Nagy, Bandinelli, Beruatto; Artistico, Soleri. Allenatore: Roberto Donadoni.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più