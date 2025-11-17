L'agente di Meola: "Tante squadre importanti su di lui, non vogliamo sbagliare nulla"

Tommaso Dei, agente di Kevin Meola che ben si sta mettendo in mostra in Serie D con la maglia dell'Ancona e sta attirando su di sé gli occhi dei grandi club tra cui la Juventus, racconta proprio a TuttoJuve.com la situazione del suo assistito: "Kevin sta disputando un ottimo campionato, sta rispettando le aspettative iniziali che tutti noi avevamo nei suoi confronti. Siamo molto contenti, ragazzo in primis".

Diversi media, nelle ultime ore, hanno accostato Meola alla Juventus.

"L'interesse della Juventus fa estremamente piacere, visto che a mio parere stiamo parlando del club più importante d'Italia. Ci sono diverse squadre altrettanto importanti sul ragazzo, ma valutiamo tutti e ascoltiamo tutti. Poi decideremo, ma non vogliamo sbagliare nulla. Il ragazzo ha bisogno di tranquillità".

Potrebbe già partire in inverno?

"No, l'obiettivo è di restare all'Ancona fino a giugno. Kevin si trova bene con il club, i compagni e lo staff, quindi c'è la volontà di restare qui fino a fine campionato".

Prima mi parlava dell'interesse di alcuni club, possiamo svelare chi c'è oltre la Juventus?

"Ci sono club di A, B, C che lo seguono ogni settimana. Prima di dire di sì ad un club, faremo come dicevo tutte le valutazioni del caso. Ora Kevin pensa solo all'Ancona".