Palermo, Inzaghi: "Conta aver accorciato, ora dobbiamo continuare su questa strada"

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero al termine del match vinto per 1-0 allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese: "E' stata una partita durissima, su questo campo ci avevo perso l'anno scorso e si gioca davvero un altro calcio. Abbiamo cercato di opporre resistenza: c'è stata tanta sofferenza, qui ha perso anche il Venezia. Quel che conta per noi è aver portato a casa i tre punti e aver accorciato il divario in classifica dal secondo posto: abbiamo vinto da squadra, questo è un bel messaggio in vista della partita di sabato".

"Peda ha preso un calcione - ha detto Inzaghi a proposito del difensore uscito in avvio di ripresa -. Chi è entrato ha fatto molto bene, infatti il secondo tempo è stato migliore rispetto al primo: i cambi ci hanno dato tanto. Abbiamo dato continuità al successo col Mantova, ora dobbiamo continuare su questa strada. Temevo molto questa partita, sapevamo del passo falso di ieri del Monza e volevamo accorciare le distanze: sapevo che sarebbe stato un match complicatissimo, portarlo a casa è sinonimo di grande squadra. La partita col Monza vorrebbe giocarla chiunque: ci siamo avvicinati sensibilmente, ora siamo tutti dentro alla lotta e dovremo andare in Lombardia a fare una grande gara".

Il successo odierno ha portato il Palermo a quota 57 punti in classifica, a -1 dal Frosinone ma soprattutto a -3 dal Monza secondo: saranno proprio i brianzoli i prossimi avversari di Pohjanpalo e compagni, in uno scontro diretto di fondamentale importanza nella corsa all'obiettivo Serie A.