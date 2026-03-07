Palermo, Inzaghi: “La Carrarese si trasforma al 'Dei Marmi'. Ci servirà tanta energia"

Vigilia di campionato per il Palermo. Il tecnico rosanero Filippo Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sul campo della Carrarese, gara valida per il campionato di Serie B. Di seguito le sue parole.

Il Palermo arriva alla sfida con la Carrarese dopo due risultati utili consecutivi. Che partita si aspetta?

“Ci ripetiamo ogni tre giorni ed è anche difficile dire sempre le stesse cose. È una partita importante, difficile come tutte in Serie B, ma abbiamo la convinzione che le gare dipendano da come le affrontiamo noi. Siamo ripartiti subito, secondo me con una grande partita, per cui cerchiamo di tornare a fare quello che abbiamo abituato a fare in queste ultime 15-16 partite”.

Che gara sarà rispetto a quella d’andata contro la squadra allenata da Calabro?

“Sarà completamente diverso, la Carrarese in casa è un’altra squadra. Ma lo sappiamo: ha un’identità e un allenatore molto bravo. La Carrarese tutti gli anni stupisce per come gioca e per i giocatori giovani che fa giocare. Sarà una partita complicata, come in tutti i campi della Serie B, ma molto dipenderà da noi”.

Saranno assenti Blin e Pierozzi per squalifica. È ipotizzabile un turnover anche considerando la terza partita in sette giorni?

“Sicuramente è un campo dove ci vuole tanta energia, per cui dovrò cercare di capire chi ha recuperato. Cercherò di valutare i giocatori che hanno giocato le due partite da titolare. Comunque ho una panchina e una rosa che mi permettono di fare qualsiasi scelta, per cui qualcosa cambieremo. Ma sono sicuro che faremo una grande partita”.

Il Palermo disputerà tre delle prossime quattro gare in trasferta: quale dovrà essere l’approccio mentale?

“L’approccio mentale deve essere il solito: le partite vanno aggredite, vanno comandate. L’altra sera dopo due minuti avevo capito che avremmo vinto, al di là della gara che poi è stata. Dobbiamo partire forte. Per fortuna finalmente avremo un po’ di tifosi nostri al seguito e questo per noi può essere molto importante”.

Allo Stadio dei Marmi il settore ospiti sarà pieno: il suo messaggio ai tifosi che raggiungeranno Carrara?

“Siamo contenti. Non esiste il Palermo senza la sua gente e speriamo di regalargli una grande partita”.