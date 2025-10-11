Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"

Questo pomeriggio il Padova è sceso in campo nello storico Stadio Appiani per affrontare in amichevole il Koper di quel Enej Jelenic, oggi dirigente, che è lo straniero più presente di sempre con la maglia biancoscudata (165 presenze e 13 reti in due distinte parentesi dal 2011 al 2014 e dal 2020 al 2023) che è stato premiato dal presidente Francesco Peghin e dai tifosi biancoscudati prima della sfida terminata poi 2-0 a favore dei padovani.

Nel post gara ha parlato il tecnico Matteo Andreoletti che ha fatto il punto sul momento della squadra: “Il risultato oggi conta poco, cercavamo la prestazione. Pensavo fossimo meno brillanti, invece è andata bene. Ho dato spazio a chi ha giocato meno e sono particolarmente soddisfatto. - spiega l’allenatore ai canali ufficiali del club – Belli è un giocatore affidabile e non mi ha mai deluso, mentre Seghetti è un giovane con qualità che altri non hanno. Dobbiamo recuperarlo, spesso sopperisce con qualità individuali al fatto che non ha completato con noi la preparazione per infortunio. Bortolussi? Stiamo trovando una buona quadratura, davanti c’è poco da insegnare”.

Andreoletti parla poi della presenza di Josip Ilicic nelle file del Koper: “Sarebbe stato bello rivederlo contro il Papu (attualmente squalificato NdR), ha scritto pagine importantissime per l’Atalanta. Rivederlo in campo si può capire che giocatore è, anche oggi”.

Spazio poi al teatro della gara: “Giocare all’Appiani vuol dire molto, emoziona e piace ai tifosi, è importante per noi sfruttare questa opzione”.