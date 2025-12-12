Reggiana-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperati Boi e Di Maggio. Ma vanno dosati

Vigilia di gara per il Padova, che domani farà visita alla Reggiana in occasione della 16ª giornata del campionato di Serie B, che contrapporrà le due formazioni al 'Mapei Stadium': fischio di inizio del match, fissato alle ore 15:00.

Alla vigilia dello stesso, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi, è stato il mister biancoscudato Matteo Andreoletti ad aver fatto il punto sulla rosa a sua disposizione: "Con la squalifica di Fusi giocherà Harder, non ho dubbi. Per quanto riguarda il portiere dobbiamo ancora decidere: abbiamo due titolari, entrambi hanno dimostrato il loro valore. Qualunque sarà la scelta, sono tranquillo: cerchiamo di abbinare le loro caratteristiche al tipo di partita. Baselli poi rientra da un problemino, Varas è appena tornato dall’infortunio e, sebbene abbia grandi qualità fisiche, va valutato. Questa settimana recuperiamo Boi e Di Maggio, ma anche lui va dosato, così come il Papu. Dobbiamo pensare più a una staffetta che a una scelta sui 90 minuti: capiremo chi partirà e chi entrerà".

Più nel dettaglio, sono indisponibili Bacci, Silva, Lasagna, Pastina, mentre non sono stati convocati per scelta tecnica Russini, Voltan, Tumiatti.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Fortin, Mouquet, Sorrentino;

DIFENSORI: Barreca, Belli, Boi, Faedo, Favale, Ghiglione, Perrotta, Sgarbi, Villa;

CENTROCAMPISTI: Baselli, Capelli, Crisetig, Fusi, Harder, Varas;

ATTACCANTI: Bortolussi, Buonaiuto, Gomez, Seghetti.