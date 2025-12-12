Palermo-Sampdoria 1-0, le pagelle: Le Douaron match winner, Coda delude

Risultato finale: PALERMO-SAMPDORIA 1-0

PALERMO

Joronen 6 - Non eccessivamente coinvolto, ma quando serve risponde presente.

Bereszyński 6 - Attento e concreto, non è molto coinvolto in fase offensiva. Dal 73' Peda 6 - Ordinato.

Bani 6.5 - Protagonista della difesa, attentissimo nel secondo tempo, sempre in anticipo.

Ceccaroni 6 - Buona anche la sua prova, si spende moltissimo per i compagni.

Pierozzi 5.5 - Non incide nel primo tempo, non rientra dagli spogliatoi nel secondo. Dal 46' Diakitè 5.5 - Anche lui non lascia il segno e, anzi, rischia di lasciarlo in negativo ad inizio ripresa, quando appena entrato regala un contropiede alla Samp.

Segre 6 - Anche lui non lascia il segno, ma mette in campo un'intensità importantissima. Dall'84' Giovane sv.

Ranocchia 6.5 - Nel primo tempo sfiora un grande gol, poi va calando insieme a tutta la squadra. Dal 73' Blin 6 - Mette tanta fisicità in campo.

Augello 6.5 - Spinge per tutto il primo tempo, forse il migliore quando si tratta di cambiare passo.

Palumbo 7 - Gioca una grande partita, servendo l'assist decisivo per il gol di Le Douaron e quasi propiziando il raddoppio nella ripresa. Dal 66' Gomes 5 - Non riesce mai ad entrare in partita.

Le Douaron 7 - Segna un gol bello e fondamentale per il campionato dei suoi.

Pohjanpalo 6 - Meno coinvolto rispetto al solito, non è pericoloso come siamo abituati.

Filippo Inzaghi 6.5 - Il suo Palermo non è bello, ma è maledettamente concreto e sa soffrire. La crisi sembra alle spalle e la zona promozione diretta si avvicina sempre di più.

SAMPDORIA

Ghidotti 6.5 - Salva due gol con due interventi notevoli, sul gol non può nulla.

Venuti 5.5 - Si fa vedere spesso anche in zona offensiva, non lasciando mai il segno. Dal 92' Giordano sv

Abildgaard 5 - Non è un difensore e sul gol lo si vede benissimo. Le Douaron gli fa girare la testa e insacca troppo facilmente.

Hadzikadunic 5.5 - Lotta con grande veemenza e rischia anche la sua incolumità, non riesce ad incidere.

Depaoli 5.5 - Tanto lavoro sporco il suo, nel finale si getta in avanti alla ricerca del tutto per tutto.

Conti 5 - Pochi palloni toccati e tanto lavoro sporco, troppo poco però. Dal 56' Cherubini 5.5 - Si accende a sprazzi, comunque meglio del compagno che ha rilevato.

Henderson 6 - Sempre ordinato, imprescindibile nel centrocampo doriano.

Benedetti 5.5 - Tocca pochi palloni per la zona di campo in cui agisce, non sufficiente. Dal 56' Barak 6 - Uno dei più esperti e si vede, ma forse ancora troppo poco per la sua classe.

Ioannou 6 - Spinge dalla sua parte, ma non ha tanti compagni a sostegno. Dal 68' Ricci 5.5 - Spinge molto meno del compagno, tocca anche pochi palloni.

Pafundi 5.5 - Leggero. Perde tanti duelli per questo motivo, palla al piede è il migliore dei suoi. Dal 68' Pedrola 5.5 - Sprazzi di grande classe, ma anche tanta inconcludenza.

Coda 5 - Svaria moltissimo, viene a prendere palla da una parte e dall'altra, ma in area c'è poco. Ha comunque la migliore occasione dei suoi nella partita.

Angelo Gregucci 5.5 - La Samp barcolla ma non molla, rimane in partita fino alla fine, ma non è mai pericolosa a sufficienza per credere al pari.