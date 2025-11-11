TMW Fiorentina, Pablo Mari è in scadenza al 30 giugno. Su di lui c'è l'interesse del Betis

Pablo Mari potrebbe avere un futuro lontano dalla Fiorentina. Il contratto del difensore spagnolo, ex Arsenal e Monza, va in scadenza il prossimo 30 giugno e non è detto che prosegua nella sua avventura in Italia, nonostante un'opzione unilaterale per prolungare fino al 2027. Perché su di lui si è mosso il Betis Siviglia, sempre attivo quando c'è da pescare dei difensori dal campionato italiano.

Ancora da capire se i biancoverdi ci punteranno già da gennaio oppure solamente alla fine della stagione. Dipenderà anche molto dal prosieguo di un campionato iniziato molto male dalla squadra viola, incapace di vincere dopo undici giornate, con l'esonero di Stefano Pioli e le dimissioni di Daniele Pradè come scossoni all'interno del club.

Nei giorni scorsi lo stesso Pablo Mari aveva parlato delle mancate vittorie e dell'ultimo posto in classifica. "Giusto che i tifosi ci fischino. Sono liberi di farlo. Stiamo facendo il massimo per vincere e manca ancora un pezzettino. Stiamo lavorando per vincere perchè il gruppo non merita questa posizione di classifica. Non stiamo trovando ancora quel pezzettino per vincere. Ci sono tanti ambiti in cui dobbiamo fare meglio. Dobbiamo dare la svolta e migliorare tutti i dettagli della partita stando più concentrati. Sono sicuro che faremo il massimo e prometto che faremo il massimo".