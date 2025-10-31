Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula

Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, LapadulaTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi
Oggi alle 10:52Le Statistiche
Redazione Footstats

Queste due formazioni sono state avversarie in Serie C e nel massimo torneo nostrano tuttavia… mai prima di questo fine settimana in cadetteria. Pertanto, sarà la prima volta di un Monza-Spezia in Serie B!
La bilancio degli 11 scontri precedenti dalla metà degli anni Ottanta racconta di 5 vittorie brianzole, 6 segni X, 0 successi liguri.
L’ultimo scontro diretto fu nel 2022-20023, quando per la nona di A terminò con un 2-0 grazie ai centri di Carlos Augusto al 32’ e Pablo Mari al 63’. Prima, sempre negli anni Duemila, c’erano stati tutti segni X (per 1-1 sia nel 2001-2002 che nel 2005-2006, ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 2010-2011).
Attenzione: lo Spezia ha marcato soltanto 4 gol al Brianteo. Nel 1990-1991 con Mariano su rigore all’84’. Nel 1991-1992 con Bergamaschi al 60’. Nel 2001-2002 con Pisano su rigore al 44’. Nel 2005-2006 con Varricchio al 54’. Riassumendo: 3 centri su 4 nel corso delle riprese, la metà su massima punizione.
Situazione in classifica.
Monza a quota 20 (6V – 2X – 2P con 14GF e 7GS), 12 dei quali fatti sul proprio campo (4V – 0X – 1P con 7GF e 3GS). OK negli ultimi 5 turni, periodo in cui con 13 punti è la squadra top di B. Spezia in zona rossa con 7 (1V – 4X – 5P con 10GF e 14GS), ma ben 5 raccolti in occasione delle gite esterne (1V – 2X – 1P con 6GF e 4GS). Viene da 2 giornate OK (1V – 1X), mai ha fatto tris in questo torneo.
Fra i giocatori da attenzionare facciamo i nomi di: Armando Izzo e Dany Mota, entrambi in casacca biancorossa, sempre a segno negli ultimi 180 minuti di campionato; Gianluca Lapadula fra i bianconeri che farà 300 presenze fra A e B (spareggi compresi) e che è andato a segno in 2 degli ultimi 3 turni.

TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE B E SERIE C)
11 incontri disputati
5 vittorie Monza
6 pareggi
0 vittorie Spezia
13 gol fatti Monza
4 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO
Monza-Spezia 0-0, 33° giornata 1986/1987

L’ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO
Monza-Spezia 2-0, 9° giornata 2022/2023

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Spezia, non c'è pace fra i pali: 4 interpreti diversi in un anno e mezzo. Chi contro... Spezia, non c'è pace fra i pali: 4 interpreti diversi in un anno e mezzo. Chi contro il Monza?
Crisi improvvisa in casa Palermo, Inzaghi medita dei cambi per ripartire contro il... Crisi improvvisa in casa Palermo, Inzaghi medita dei cambi per ripartire contro il Pescara
Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare Vis Pesaro, in arrivo un grande colpo a centrocampo: Machin pronto a firmare
Altre notizie Le Statistiche
Quale match non è mai terminato 0-0? Indizio, ha segnato anche uno scozzese... Quale match non è mai terminato 0-0? Indizio, ha segnato anche uno scozzese...
Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula
Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni... Venezia col recordman Kike Pérez sfida un tabù che a Catanzaro conta 21.770 giorni
Lazio e la sfida di tenere imbatuta la porta per raggiungere la Roma Lazio e la sfida di tenere imbatuta la porta per raggiungere la Roma
Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo... Quando la classica legge dell'ex si abbattè sul Cagliari e fece gioire il Sassuolo
Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)... Volete segnare? Il Sudtirol vi lascia questa possibilità. Venezia forza 10 (marcatori)
Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi Sarri torna a incontrare il Pisa dopo vent'anni. E i ricordi sono pessimi
L'effetto Dall'Ara per il Bologna. Il segno di Belotti nell'ultimo squillo granata... L'effetto Dall'Ara per il Bologna. Il segno di Belotti nell'ultimo squillo granata
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
2 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.1 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.2 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.3 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Immagine top news n.4 Fiorentina e Genoa ultime in classifica: i viola confermano Pioli, il Grifone intanto cambia ds
Immagine top news n.5 Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira
Immagine top news n.6 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.7 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie A n.2 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Immagine news Serie A n.3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, chi è Lopez. Il DS che a gennaio ha fatto grandi affari con City e Tottenham
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Spalletti: "Troverò una squadra ben allenata, ho assoluto rispetto di Tudor"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine news Serie A n.4 Verona, scelte contate in mediana per Zanetti. C'è la data di rientro per Al-Musrati
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Ho provato sensazioni bellissime ad arrivare alla Juve"
Immagine news Serie A n.6 Il consigliere federale Gozzi: "L'idea della Superlega non era così campata in aria..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Zampano sul derby: "Spiace soprattutto per i tifosi. Ora dobbiamo rifarci subito"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, scongiurato un nuovo infortunio per Pedrola: test medici escludono lesioni
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Possanzini si gioca tutto a Genova. Per l'eventuale post, prende quota Modesto
Immagine news Serie B n.4 Spezia, preoccupa Esposito: è alle prese con un problema flessore. Si teme un mese di stop
Immagine news Serie B n.5 Venezia, c'è ancora apprensione per le condizioni di Hainaut. Stroppa studia per il sostituto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie C n.2 La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.4 L'ex Emerson svela: "Potevo tornare al Livorno. E se in futuro chiama di nuovo..."
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Immagine news Serie C n.6 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…