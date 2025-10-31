Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula

Queste due formazioni sono state avversarie in Serie C e nel massimo torneo nostrano tuttavia… mai prima di questo fine settimana in cadetteria. Pertanto, sarà la prima volta di un Monza-Spezia in Serie B!

La bilancio degli 11 scontri precedenti dalla metà degli anni Ottanta racconta di 5 vittorie brianzole, 6 segni X, 0 successi liguri.

L’ultimo scontro diretto fu nel 2022-20023, quando per la nona di A terminò con un 2-0 grazie ai centri di Carlos Augusto al 32’ e Pablo Mari al 63’. Prima, sempre negli anni Duemila, c’erano stati tutti segni X (per 1-1 sia nel 2001-2002 che nel 2005-2006, ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel 2010-2011).

Attenzione: lo Spezia ha marcato soltanto 4 gol al Brianteo. Nel 1990-1991 con Mariano su rigore all’84’. Nel 1991-1992 con Bergamaschi al 60’. Nel 2001-2002 con Pisano su rigore al 44’. Nel 2005-2006 con Varricchio al 54’. Riassumendo: 3 centri su 4 nel corso delle riprese, la metà su massima punizione.

Situazione in classifica.

Monza a quota 20 (6V – 2X – 2P con 14GF e 7GS), 12 dei quali fatti sul proprio campo (4V – 0X – 1P con 7GF e 3GS). OK negli ultimi 5 turni, periodo in cui con 13 punti è la squadra top di B. Spezia in zona rossa con 7 (1V – 4X – 5P con 10GF e 14GS), ma ben 5 raccolti in occasione delle gite esterne (1V – 2X – 1P con 6GF e 4GS). Viene da 2 giornate OK (1V – 1X), mai ha fatto tris in questo torneo.

Fra i giocatori da attenzionare facciamo i nomi di: Armando Izzo e Dany Mota, entrambi in casacca biancorossa, sempre a segno negli ultimi 180 minuti di campionato; Gianluca Lapadula fra i bianconeri che farà 300 presenze fra A e B (spareggi compresi) e che è andato a segno in 2 degli ultimi 3 turni.

TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE B E SERIE C)

11 incontri disputati

5 vittorie Monza

6 pareggi

0 vittorie Spezia

13 gol fatti Monza

4 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Spezia 0-0, 33° giornata 1986/1987

L’ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO

Monza-Spezia 2-0, 9° giornata 2022/2023